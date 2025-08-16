Ein teurer "Idiot"! Reilly Opelka muss saftige Strafe zahlen

Reilly Opelka ist in der Regel nicht für extrovertierte Auftritte bekannt. Beim Masters in Indian Wells im vergangenen März leistete sich der US-Amerikaner jedoch eine kleine Entgleisung, die nun einen saftigen Geldbetrag nach sich zieht.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.08.2025, 13:59 Uhr

© Getty Images Stuhlschiedsrichter Nacho Forcadell und Reilly Opelka haben in Indian Wells nicht nur Nettigkeiten ausgetauscht.

Wer sich mal echauffiert hat, der hat es sicherlich schon verwendet. Das Wort „Idiot“ ist an sich keine schlimme Beleidigung. Oder anders formuliert: es gibt sicherlich viele Bezeichnungen, die als deutlich schlimmer eingestuft werden können.

Für Reilly Opelka hat sich die Nutzung dieses Begriffs nun als deutlich teuer erwiesen. Beim Match in Indian Wells gegen Roman Safiullin im März rief der Aufschlagriese nach einem Call des Schiedsrichters Nacho Forcadell seinem Kontrahenten den Kommentar „Sorry Roman, Nacho ist ein idiot“ zu. Dafür muss der US-Amerikaner nun 24.600 US-Dollar blechen.

Opelka postet Strafe

Opelka selbst postete diese Strafe in den sozialen Netzwerken und kommentierte den Betrag mit dem Satz „Das I-Wort kann sehr teuer sein“. Klingt nicht nach großer Reue. Das Match wird in Nachgang sogar noch teurer für den US-Boy, der wegen einer Spielverzögerung beim Medical Timeout weitere 30.000 US-Dollar Strafzahlung erhält.

Sportlich geht es für den lange verletzten Opelka langsam wieder bergauf. Bei den Masters-Events in Toronto und Cincinnati ging es jeweils bis in die dritte Runde. Beim Heimspiel gelang ein Sieg gegen Top-Ten-Mitglied Alex de Minaur.

Für den aktuell 73. der ATP-Weltrangliste steht also alles auf Angriff. Dieser wird viele Asse beinhalten. Denn die beherrscht Reilly Opelka bekanntlich absolut idiotensicher.