"Ein Wunder": Goran Ivanisevic streut Carlos Alcaraz Rosen

Carlos Alcaraz hat offenbar auch bei Goran Ivanisevic bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Coach von Novak Djokovic zeigte sich in einem Interview vom spanischen Youngster begeistert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.08.2023, 10:37 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz hat auch bei Goran Ivanisevic Eindruck hinterlassen

"Prognosen sind schwierig. Insbesondere, wenn sie die Zukunft betreffen." Ob das Wimbledon-Finale 2023 also tatsächlich die endgültige Wachablösung im Herrentennis markierte, ist aus heutiger Sicht reine Spekulation. Zumindest aber zeigte Carlos Alcaraz am 16. Juli dieses Jahres, dass Novak Djokovic auch auf Grand-Slam-Ebene wieder einen ebenbürtigen Konkurrenten hat.

Einer, dem dieser Umstand wenig überraschend nicht verborgen blieb, ist Djokovic-Coach Goran Ivanisevic. In einem Interview zeigte sich der Kroate von Alcaraz beeindruckt. "Als Mensch ist er phänomenal und auch über ihn als Spieler bin ich sprachlos. Es ist ein Wunder. Die Energie, die er auf den Platz bringt, die Art, wie er spielt ..."

Ivanisevic hadert mit Wimbledon-Pleite

An der Final-Niederlage seiner Schützlings hat Ivanisevic unterdessen nach wie vor zu knabbern. "Ich stehe immer noch ein wenig unter Schock von diesem Endspiel", so der Wimbledon-Champion von 2001. "Novak hatte viele Chancen, die er nicht genützt hat. Alcaraz hat mutiger und entschlossener gespielt, wenn es nötig war. Er war an diesem Tag besser und hat das Match gewonnen."

Doch Djokovic wäre nicht Djokovic, würde er den Blick nicht schon wieder nach vorne richten. Das Turnier in Toronto lässt der 23-fache Grand-Slam-Sieger zwar noch aus, beim ATP-Masters-1000-Event in Cincinnati (13. bis 20. August) wird der Serbe dann aber auf die Tour zurückkehren. Wohl mit dem Ziel US Open im Hinterkopf.

Sinner als Gefahr für Alcaraz?

Denn Djokovic - das wurde der 36-Jährige in der jüngeren Vergangenheit nicht müde zu betonen - will im Herbst seiner Karriere vor allem bei den Major-Events zur Höchstform auflaufen. Mit Titelverteidiger Alcaraz wartet auf den Weltranglistenzweiten aber auch im "Big Apple" wieder große Konkurrenz.

Für Ivanisevic sind Alcaraz und Djokovic auch in New York die großen Favoriten. Lediglich ein Spieler könne den spanischen Branchenprimus neben seinem Schützling gefährden: Jannik Sinner. Schließlich würde Alcaraz mit dessen Spiel nicht gut zurechtkommen. Außenseiterchancen räumt Ivanisevic dem US-Open-Sieger von 2021. Daniil Medvedev, ein.