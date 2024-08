Eine Feel Good Story: Jiri Lehecka meldet sich mit Sieg zurück

Beim ATP-Masters-1000-Event in Cincinnati hat sich am gestrigen Dienstag Jiri Lehecka nach monatelanger Verletzungsmisere erfolgreich zurückgemeldet.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.08.2024, 09:20 Uhr

© Getty Images Jiri Lehecka beim Turnier in Madrid im Frühjahr 2024

Wer die Entry Lists der ATP-Tour in den vergangenen Monaten aufmerksam verfolgt hat, der konnte dort immer mal wieder den Namen „Jiri Lehecka“ finden. Bis er dann kurz vor Turnierbeginn wieder verschwand. In Cincinnati war es am gestrigen Dienstag aber so weit: Der Tscheche, der seit dem 1000er in Madrid kein Match mehr bestritten konnte, meldete sich mit einem Sieg auf der ATP-Tour zurück.

Lehecka gewann gegen Mariano Navone mit 7:6 (3) und 6:3. Was ihm ein Treffen mit Daniil Medvedev bescherte.

Das wiederum ist durchaus passend: Denn gegen den Russen trat Lehecka auch im Viertelfinale von Madrid an, gewann Satz eins und kam danach halb kampflos weiter: Medvedev gab wegen einer Verletzung auf.

Lehecka mit Stressfraktur im Rücken

Ein Match später erwischte es dann aber Jiri Lehecka selbst. In der Vorschlussrunde gegen Félix Auger-Aliassime konnte er lediglich sechs Spiele absolvieren, ehe er das Handtuch werfen musste. Eine Stressfraktur im Rücken machte dem 23-Jährigen dermaßen zu schaffen, dass er bis eben jetzt in Cincinnati eine Pause einlegen musste.

Dabei hatte die Saison mit dem Turniersieg in Adelaide mit einem Finalerfolg gegen Jack Draper so gut begonnen. In Indian Wells erreichte Lehecka dann immerhin das Viertelfinale, wo er aber gegen Jannik Sinner verlor.

Hier das Einzel-Tableau in Cincinnati