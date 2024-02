Einzel-Stunde bei Rafael Nadal? Für 150.000.- US Dollar längst gebucht!

Rafael Nadal und Carlos Alcaraz stehen vor ihrem Schaukampf in Las Vegas für Trainerstunden zur Verfügung. Zu nicht ganz moderaten Preisen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.02.2024, 10:34 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal und Carlos Alcaraz geben in Las Vegas Trainerstunden - nicht ganz billige

Patrick Mouratoglou hat in den vergangenen Tagen seinen guten Humor bewiesen. Der französische Coach, neuerdings wieder an der Seite von Holger Rune aktiv, hat einen Tweet, wonach die beiden Einzel-Trainerstunden von Rafael Nadal und Carlos Alcaraz in Las Vegas für jeweils 150.000.- US Dollar schon verkauft sind, mit der Bemerkung kommentiert, dass nun endlich jemand teurer sei als er selbst.

Am 3. März haben zwei (reiche) Glückliche nun also die Chance, sich mit einem der beiden Spanier One-on-One in die Tiefen der Tennis-Praxis zu begeben. Am selben Tag gibt es Nadal und Alcaraz auch als Paket zu buchen: Wer schnell mal 50.000.- US Dollar unter die Leute bringen möchte - es sind offenbar noch Plätze frei.

Die Doppel-Clinic mit den Bryans ist ausgebucht

Einen Tag später könnte man aber auch bei Taylor Fritz und Frances Tiafoe lernen, fast schon zum Okkasionspreis von 25.000.- pro Teilnehmer. Schlechte Nachrichten gibt es dagegen für Doppel-Aficionados: Die Clinic mit Bob und Mike Bryan am 4. März ist bereits ausgebucht. Allerdings waren da für eine Teilnahme nur 1.000.- US Dollar aufgerufen.

Wem die stattlichen Prämien zugute kommen, ist bislang nicht bekannt. Zu hoffen ist, dass zumindest Teile davon auch einem sinnvollen Zweck zugeführt werden.