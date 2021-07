Elina Svitolina oder Elina Monfils? Nun wissen wir mehr

Elina Svitolina und Gael Monfils haben geheiratet - so viel ist klar. Um Elinas Nachnamen gab es indes einige Verwirrung.

Florian Goosmann

27.07.2021

16. Juli in Genf - die Frisur sitzt, der Ring auch. Und die Ja-Worte? Offenbar auch. Elina Svitolina und Gael Monfils haben sich also eingereiht in die Tennisprofi-Paare um Roger und Mirka Federer, Andre Agassi und Steffi Graf oder Fabio Fognini und Flavia Pennetta.

Alle Unklarheiten waren allerdings nicht beseitigt. Zum Beispiel der um den Nachnamen von Elina. Heißt sie nach wie vor Svitolina? Oder Elina Monfils, wie es auf Instagram aufscheint. Letzte Variante wählten offenbar einige Livescore-Dienste - Grund genug für Elina Svitolina/Monfils, für Klarheit zu sorgen.

"Ich weiß nicht, warum sie meinen Nachnamen geändert haben. Vielleicht haben sie gesehen, dass ich ihn in meinen sozialen Netzwerken geändert habe", so Svitolina im Rahmen der Olympischen Spiele. "Ich werde als Svitolina bis zum Ende meiner Laufbahn weiterspielen und ihn erst nach meinem Rücktritt ändern", klärte sie weiter auf.

Svitolina: Name soll mit Tennis verbunden bleiben

Sie habe vieles erreicht, die Leute würden sie als "Svitolina" kennen. "Und mein Vater wäre sauer, wenn ich den Namen ändern und als Monfils weiterspielen würde", sagte sie lachend. "Ich bin stolz, Svitolina zu sein und meine Tenniskarriere wird immer mit diesem Namen verbunden bleiben."

Das erste Event von Svitolina und Monfils als Verheiratete begann indes unterschiedlich: Während Svitolina mit Siegen Laura Siegemund, Ajla Tomljanovic und Maria Sakkari ins Olympische Tennisturnier gestartet ist, war für Monfils bereits zum Auftakt gegen Ilya Ivashka Schluss.