Elina Svitolina - Sorge um Großmutter in Odessa

Elina Svitolina macht sich angesichts des Krieges in ihrer Heimat große Sorgen um ihre Großmutter Tamara. "Es ist hart für ältere Menschen, einen weiteren Krieg durchzumachen. Ich hoffe, dass all das eines Tages endet und ich zurückkommen kann, um sie zu sehen", sagte die ehemalige Weltranglistendritte der Nachrichtenagentur AFP.

von SID

zuletzt bearbeitet: 21.06.2022, 16:57 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina ist mit den Gedanken stets in der Heimat

Ihre in Odessa lebende Großmutter habe bereits den Einmarsch der Nazis im Jahr 1941 erlebt. "Das wenige Essen, das Verbleiben daheim oder im Keller für mehrere Tage... für die Menschen ist das extrem stressig und mental sehr, sehr schwierig", sagte Svitolina: "Ich versuche, mit ihr in Kontakt zu bleiben und so gut zu helfen, wie ich kann. Sie war zu alt, um noch umzuziehen."

Die 27 Jahre alte Svitolina ist ebenso wie der ehemalige Fußballstar Andrej Schewtschenko Botschafter der von Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj ins Leben gerufenen Kampagne United24. Mit der Aktion sollen weltweit Spenden für den Kampf der Ukraine gegen die russischen Truppen sowie den Wiederaufbau des Landes gesammelt werden.

Svitolinas Eltern und ihr Bruder konnten noch fliehen, doch ihre über 80 Jahre alte Großmutter und ihr Onkel blieben ebenso wie dessen Familie in Odessa. Die Hafenstadt ist immer wieder Ziel von Raketenangriffen.