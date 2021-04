Elina Svitolina und Gael Monfils haben sich verlobt!

Elina Svitolina und Gael Monfils haben über das Instagram-Account der Ukrainerin ihre Verlobung bekannt gegeben.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.04.2021, 10:13 Uhr

Eben noch in Miami und plötzlich schon in den Bergen: Für Elina Svitolina hat sich die zügige Heimreise nach Europa gelohnt. Denn dort hat Gael Monfils offenbar schon mit einem Verlobungsring auf die Ukrainerin, bei der es in Florida auch sportlich endlich mal wieder besser lief, gewartet.

Und wenn man dem Post auf Instagram glauben darf, soll Mitte Juli der Bund für´s Leben geschlossen werden. Die Tennisfamilie ließ sich nicht lange mit Gratulationen lumpen. Caroline Wozniacki sprach ihre Glückwünsche gleich auf Instagram aus, die ATP-Tour tat dies via Twitter.

Die Bekanntgabe der Verbindung kommt insofern ein wenig überraschend, als dass Svitolina und Monfils erst vor wenigen Wochen vermeldet haben, ihrer Beziehung eine kleine Pause zu gönnen. Eine sehr kleine Pause, wie sich nun herausstellt.