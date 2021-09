Emma Raducanu glänzt bei der Premiere von „James Bond“

Emma Raducanu hat vor ihrem Auftritt beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells auf dem roten Teppich bei der Premiere des neuen „James Bond“ eine gute Figur gemacht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.09.2021, 10:44 Uhr

© Getty Images Ein Bond-Girl der Zukunft? Bei Emma Raducanu ist alles vorstellbar

Zuerst die Met Gala in New York City, jetzt der Auftritt bei der Premiere des neuen James Bond mit dem Titel „Keine Zeit zum Sterben“ - US-Open-Siegerin Emma Raducanu bekommt auch abseits des Tenniscourts einiges geboten. Zwei Tage bevor der Film auch in die deutschsprachigen Kinos kommt, konnte sich Raducanu also schon eine Meinung über den letzten Auftritt von Daniel Craig in der Rolle des 007 machen.

Nun ist es ja so, dass der Tennissport James Bond von den Autoren nicht auf den Leib geschneidert wurde: Bond kann man sich prächtig als Rallyefahrer, Motocross-Crack, auch als Leistungsschwimmer und -taucher vorstellen. Ganz berührungsfrei ist der Superagent aber auch zum Tennis nicht durch die lange Filmreihe gekommen: In „Octopussy“ hatte Vijay Amritraj einen ziemlich unvergesslichen Auftritt, bei dem er sein ehemaliges Arbeitsgerät zweckentfremdet eingesetzt hat. Amritraj trug als Zuarbeiter von Roger Moore übrigens den sehr subtil gewählten Namen "Vijay".

Wenn man den kometenhaften Aufstieg von Emma Raducanu während der letzten Wochen mitverfolgt hat, scheint für die 18-Jährige alles möglich. Vielleicht sogar eine Gastrolle in einem der nächsten Bonds. Zunächst aber ruft die reguläre Arbeit: Ab dem 07. Oktober gibt die Britin nach einer kurzen Auszeit ihr Comeback beim WTA-Tour-1000-Turnier in Indian Wells.