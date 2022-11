Emma Raducanu - Jez Green scheint mal wieder ganze Arbeit zu leisten

Fitness-Guru Jez Green kümmert sich neuerdings auch um Emma Raducanu. Schenkt man der britischen Teamchefin Anne Keothavong Glauben, dann jetzt schon mit vorzeigbaren Erfolgen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.11.2022, 15:47 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu arbeitet derzeit an ihrer Fitness

Dominic Thiem hat während der Erste Bank Open in Wien zweierlei über Jez Green angemerkt: Zum eine, dass ihn der Fitness-Guru nach dem wohlverdienten Kurzurlaub dabei helfen werde, als „Maschine“ in die neue Saison zu starten. Dazu hat auch in diesem Jahr schon nicht viel gefehlt, aber vielleicht geht ja noch was. Und: Dass Green mit ihm blockweise arbeite. Und damit auch Kapazitäten habe, sich um anderen AthletInnen zu kümmern. So wie im Sommer schon um Karolina Pliskova. Und jetzt eben auch um Emma Raducanu.

Die US-Open-Siegerin von 2021 hat Green in ihr Team geholt, um an den athletischen Defiziten zu arbeiten. Tatsächlich wurde Raducanu in den vergangenen beiden Jahren fast öfter von Verletzungen außer Gefecht gesetzt als von ihren Gegnerinnen. Die sich nun dem Ende zuneigende Saison musste die Britin aufgrund von Problemen am Handgelenk beenden, die Finalrunde des Billie Jean King Cups in Glasgow findet ohne Raducanu statt.

Raducanu mit leicht negativer Bilanz

Das schmerzt auch Anne Keothavong sehr, die britische Teamchefin. Gegenüber der BBC konnte die ehemalige Top-100-Spielerin aber immerhin ein paar frohe Botschaften verkünden. „Emma investiert richtig viel, sie sieht super fit aus“, so Keothavong. „Sie hat im Gym physisch viel Arbeit geleistet, und ich glaube, dass sie im kommenden Jahr eine stärkere Spielerin sein wird.“

Die Tennissaison 2022 verlief alles in allem eher durchschnittlich. Raducanu gewann 17 Einzel-Matches, verlor deren 18. In Seoul erreichte sie das Halbfinale, musste dort aber gegen Jelena Ostapenko aufgeben. Das macht in der Endabrechnung Position 76 in den WTA-Charts. Was bei Jez Green sicherlich noch zu zusätzlicher Motivation führen wird.