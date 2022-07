Emma Raducanu: "Kaum Schulfreunde eines der größten Opfer, die ich bringen musste"

Emma Raducanu (WTA-Nr. 10) hat ein paar Schülern der Wolverley Secondary School (Mittelstufe) Rede und Antwort gestanden.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.07.2022, 22:36 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu

Ein Leben als Tennisprofi? Ist eins mit Schattenseiten. Selbst für jemanden wie Emma Raducanu. Die hat dank ihres US-Open-Siegs im Vorjahr und den entsprechenden Werbeverträgen wohl ausgesorgt, könnte mit 20 Jährchen gemütlich in Rente gehen. In einem Alter also, in dem viele andere erst von der Schule kommen.

Und genau um die ging es kürzlich in einem Frage-/Antwort-Spielchen mit der Britin. Denn Schülerinnen und Schüler der Wolverley Secondary School hatten das Vergnügen, Raducanu ausfragen zu dürfen. Und natürlich ging es dabei auch um das Thema Schule und die Vereinbarkeit als angehender Tennisprofi.

"Man wird irgendwie isoliert"

"Ihr wisst ja, wie es in der Mittelstufe läuft. Alle Freundschaftsgruppen bilden sich in der siebten, achten oder neunten Klasse, und sie wechseln in den ersten Jahren ständig", sagte Raducanu. "Wenn man also nicht dabei ist und nicht zu bestimmten Veranstaltungen geht oder beim Mittagessen oder in der Pause abhängt, dann wird man irgendwie isoliert und gerät in Vergessenheit." Sie habe später ihren Frieden damit gefunden, sei nur noch zur Schule gegangen, um zu lernen. "Aber ich würde sagen, dass die Tatsache, nicht so viele Freunde in der Schule zu haben, wahrscheinlich eines der größten Opfer ist, die ich bringen musste."

Wenn sie es nicht als Tennisprofi versucht hätte, wäre sie wohl in den Finanzbereich gegangen, verriet Raducanu zudem - ihre Eltern kämen auch aus diesem Bereich. Sie selbst habe für ihre Abiturprüfungen Mathe und Wirtschaft gewählt. "Ich denke, dass ich damit weitergemacht hätte."