Emma Raducanu: Saison vorbei - aber immerhin bleibt der Coach im Team!

Emma Raducanu hat ihre Saison 2025 vorzeitig beendet. Und möchte die Zusammenarbeit mit Francisco Roig als Coach fortsetzen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 14:32 Uhr

© Getty Images Emma Raducanu wird 2025 bei keinem Turnier mehr aufschlagen

Fast ein bisschen heimlich, still und leise hat sich Emma Raducanu im Laufe der Saison 2025 eine Position unter den besten 30 WTA-Profis der Welt erkämpft. 28 Matcherfolge hat die US-Open-Siegerin von 2021 erzielen können, das sollte für einen Platz in der Gesetztenliste bei den Australian Open reichen. Zumal keine mehr dazukommen werden. Denn Raducanu wird erst wieder in der kommenden Spielzeit aufschlagen.

Sie habe sich während der letzten zehn Tage krank gefühlt und deshalb beschlossen, ihre Off-Season mit sofortiger Wirkung beginnen zu lassen, ließ Raducanu über die sozialen Medien verlauten. So richtig gut lief es in den vergangenen Wochen eh nicht mehr, während des gesamten Asientrips gab es nur zwei Siege: gegen Jaqueline Cristian in Seoul und gegen Cristina Bucsa in Peking.

Radcanu möchte mit Roig weitermachen

Als die besten Ergebnisse 2025 werden das Viertelfinale in Miami (Niederlage gegen Jessica Pegula) und das Halbfinale in Washington, wo Raducanu gegen Anna Kalinskaja verlor in Erinnerung bleiben. Als einziger Karriere-Titel steht eben immer noch jener aus Flushing Meadows vor vier Jahren in der Bilanz.

Eine gute Nachricht gibt es von der Coaching-Seite her - denn da ist Emma Raducanu in der jüngeren Vergangenheit ja eher dadurch aufgefallen, dass sie ihre Coaches in unschöner Regelmäßigkeit getauscht hat. Mit Francisco Roig möchte es die Britin aber auch weiterhin versuchen.

