Endlich Papa! Rafael Nadal freut sich mit Xisca über den ersten Sohn

Rafael Nadal und Ehefrau Xisca Perella sind erstmals Eltern geworden. Und der am heutigen Samstag geborene Sohn heißt genau wie der Herr Papa …

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.10.2022, 22:47 Uhr

© Getty Images Endlich zu dritt: Rafael Nadal und Ehefrau Xisca

Drei Jahre nach ihrer Hochzeit sind Rafael Nadal und Xisca Perella übereinstimmenden Medienberichten zufolge Eltern eines Sohnes geworden. Der Junge kam am heutigen Samstag, dem 08. Oktober 2022, in einer Privatklinik auf Mallorca auf die Welt. Und wird wie der Papa mit Rufnamen Rafael heißen.

Damit schließt Nadal als letzter der Big Four in die Vaterriege auf: Roger Federer, Novak Djokovic und Andy Murray haben sich jeweils schon mehrmals über Nachwuchs freuen dürfen. Den jüngsten sportlichen Auftritt von Rafael Nadal gab es auch genau im Kreise jener anderen Legenden vor wenigen Tagen im Rahmen des Laver Cups in London. Da verabschiedete sich der Spanier aber nach seinem Doppelauftritt an der Seite von Roger Federer, um sich um seine Frau zu kümmern.

Ob Nadal in diesem Jahr noch einmal aufschlagen wird, steht noch nicht fest. Die Qualifikation für das ATp-Finale in Turin hat der 22-malige Major-Champion längst geschafft. Allerdings merkte Nadal nach seinem Ausscheiden gegen Frances Tiafoe bei den US Open an, dass er nicht wisse, wann er wieder bei einem regulären Turnier an den Start gehen würde.

Im Moment hat der 36-Jährige aber ohnehin andere, schönere Aufgaben.