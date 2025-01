Endlich Top 100: Lys will hoch hinaus

Der Sprung in die Top 100 der Tennis-Welt soll für Eva Lys der Startschuss für weitere Erfolge sein - sie habe in verschiedener Hinsicht eine Schallmauer durchbrochen, sagte die 23-Jährige im Aktuellen Sportstudio des ZDF.

von SID

zuletzt bearbeitet: 26.01.2025, 16:37 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Eva Lys und Iga Swiatek trafen im Achtelfinale der Australian Open aufeinander

"In den vergangenen Jahren habe ich genau auf diesen Moment hingearbeitet", sagte Lys, "aber wenn ich ganz nah dran war, kam auf einmal dieser Kopfmensch zurück, dann konnte ich diese Mauer nicht durchbrechen."

Mit dem völlig überraschenden Achtelfinaleinzug bei den Australian Open kam der Sprung nun "wirklich aus dem Nichts, ich hatte mit dem Turnier ja schon abgeschlossen". Lys war in der Qualifikation eigentlich gescheitert, rückte dann aber als Lucky Loser nach.

Ab Montag wird sie nun als Nummer 91 der Welt gelistet, darf bei künftigen Grand-Slam-Turnieren damit auf die direkte Teilnahme im Hauptfeld hoffen. Und auch finanziell ist nun erstmal alles anders für Lys: 250.000 Euro verdiente sie in Melbourne und hat damit Planungssicherheit für eine ganze Saison.

Von Gelddruck gehemmt

"Es ist kein Geheimnis, dass Tennis eine sehr teure Sportart ist", sagte Lys: "Wenn du nicht in den Top 100 stehst, hast du Schwierigkeiten, dich selbst zu finanzieren. Wenn du mal ein Jahr hast, in dem du nicht gut spielst, dann hast du die finanziellen Mittel einfach nicht."

Dieser Druck habe sie stets gehemmt. "Vor ein, zwei Jahren war das unter anderem der Grund, warum ich es bei den US Open nicht ins Hauptfeld geschafft habe: Weil ich wusste, um wie viel Geld es geht", sagte die gebürtige Ukrainerin.

Für die Zukunft setzt Lys sich hohe Ziele, will irgendwann sogar die Top 10 angreifen. "Letztes Jahr kam der Moment, in dem ich wirklich daran geglaubt habe, weil regelmäßig gute Ergebnisse kamen", sagte sie: "Ich weiß jetzt: So lange ich mich körperlich gut fühle, kann ich ein unglaublich gutes Level abrufen."