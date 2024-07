Enttäuschter Nadal nach Bastad-Finale: "Das Level war überhaupt nicht da, wo es sein sollte"

Rafael Nadal konnte bei dem ATP-Tour-250-Turnier in Bastad zum ersten Mal seit 2022 ein Endspiel erreichen. Der Spanier musste sich in zwei Sätzen gegen Nuno Borges geschlagen geben und war danach alles andere als zufrieden mit seinem Level.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 22.07.2024, 11:49 Uhr

Die Nordea Open in Schweden waren einer der besten Wochen seit langem für den Maestro aus Spanien. Vier Siege in Folge und der erste Finaleinzug seit dem Roland Garros Finale vor zwei Jahren. Ein sehr guter Testlauf vor den Olympischen Spielen in Paris, auf die der Sandplatzspezialist nun den vollen Fokus legt.

Wie man ihn kennt, ist der Ausnahmespieler Nadal schon immer sehr kritisch mit sich und seiner Leistung gewesen. Und ohne den Erfolg seines Gegners Nuno Borges aus Portugal zu mindern, war der Spanier keineswegs zufrieden mit seinem Level und enttäuscht von seiner körperlichen Verfassung. „Das Niveau war so weit von dem entfernt, was es sein sollte“, sagte der 38-jährige über seine Leistung am Sonntag. „Wahrscheinlich auch die Energie. Es war eine lange Woche mit langen Spielen. Auch wenn mein Körper keinen Schaden genommen hat, das ist wichtig - aber geistig und körperlich bin ich es nicht gewohnt, vier Tage hintereinander zu spielen und lange Matches zu bestreiten.“ Nachdem Nadal sich mit einer kämpferischen unglaublichen Leistung von Runde zu Runde kämpfte, ist es erleichternd, dass dieser Marathon keine Schäden verursacht.

Nadal: “Ich habe besser im Training als im Turnier gespielt”

„Ich muss gründlich analysieren und den Grund finden, warum ich so gespielt habe", führte Nadal weiter aus. Denn nicht nur im Finale, sondern bereits bei den Spielen davor habe sich der Spanier unwohl gefühlt. “Ich habe mich die ganze Woche über nicht wohl genug gefühlt, um mit dem Tennis, das ich gespielt habe, zufrieden zu sein”, erklärte Nadal nach dem Finale.

Dennoch kann der 22-fache Grand-Slam-Champion auch etwas positives aus dem Turnier mit nach Olympia nehmen. “Ich bin ins Finale gekommen, das ist schon mal gut. Und ich konnte lange Matches spielen, ohne eine Verletzung zu erleiden, dass ist auch gut. Bei den Olympischen Spielen auf dem Pariser Sandplatz wird Nadal in der Einzelkonkurrenz auflaufen und tut sich zusammen mit Wimbledon Sieger Carlos Alcaras zu einem Traum-Doppek zusammen.