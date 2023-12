Erfolg zu Hause: Jack Draper gewinnt UTS-Event in London

Jack Draper hat den Ultimate Tennis Showdown in London gewonnen. Im Finale setzte sich der Lokalmatador souverän gegen Holger Rune durch, der zuvor im Halbfinale Andrey Rublev bezwingen konnte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.12.2023, 21:31 Uhr

Jack Draper hat das UTS-Event in seiner Heimat gewonnen. Im Finale besiegte der Brite in London den Dänen Holger Rune mit 3:1. Das erste Viertel war dabe sehr eng, da beide Spieleri zunächst sehr auf Sicher bedacht waren. Der Brite behielt schließlich mit 12-10 die Oberhand. Im zweiten Viertel trieb das Publikum in London den Lokalmatadoren zu einem 14-12.



Halbfinalerfolg gegen Casper Ruud

Danach kam Holger Rune, der in der Vorrunde kein einziges Viertel gegen Draper gewinnen konnte, endlich besser ins Spiel. Rune gewann das Viertel mit 14:12 und sorgte dafür, dass im Endspiel alle vier Viertel gespielt wurden, aber er wollte natürlich mehr und sich in den "Sudden Death" retten – was er aber nicht schaffte. Im letzten Viertel war Draper nicht mehr zu stoppen und gewann klar mit 18:7.

Für seinen Erfolg bei dem ungewöhnlichen Event kassiert der 21-jährige Draper 546.000 US-Dollar.

Zuvor besiegte Jack Draper im Halbfinale den Norweger Casper Ruud mit 3:0, wobei die einzelnen Viertel mit 14:13, 12:11 und 14:13 äußerst knapp ausfielen.

Hier gibt es alle Ergebnisse im Überblick