Erfreuliches Update: Dominic Thiem spürt die Rückhand schon wieder

Dominic Thiem hat sich mit einem erfreulichen Update über die sozialen Netzwerke an seine Fans gewandt. Dort ist der Österreicher zu sehen, wie er bereits wieder auf durchaus ordentlichem Tempo seine Rückhand einsetzt.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 22.11.2021, 18:41 Uhr

Dominic Thiem schwingt die Rückhand schon wieder durch

Eigentlich ist das Warten gar nicht mehr so lange. Während für die österreichischen Tennisfans die Nitto-ATP-Finals eine unwillkommene Abwechslung darstellten - zum ersten Mal seit fünf Saisonen gingen diese ohne das heimische Aushängeschild Dominic Thiem über die Bühne -, ist es nun nicht einmal mehr ein Monat, bis der Weltranglisten-15. sein planmäßig erstes Match nach der Verletzungspause bestreiten wird.

In mehreren Interviews vor einigen Wochen hatte der Lichtenwörther nämlich betont, auf die Mubadala World Tennis Championship hinzuarbeiten. Das Show-Event in Abu Dhabi wird bereits am 16. Dezember seinen Start finden - auch Rafael Nadal hat seinen Start angekündigt. Ebenso wie Dominic Thiem möchte der Spanier beim Exhibition-Turnier seine ersten professionellen Matches nach längerer Verletzungspause bestreiten.

Dominic Thiem meldet sich mit Video

Die heiße Phase der Vorbereitung auf seinen ersten Auftritt nach knapp sechs Monaten ist bei Dominic Thiem nun augenscheinlich erreicht, vor wenigen Tagen veröffentlichte die aktuelle Nummer 15 der ATP-Weltrangliste ein Video in den sozialen Medien, das Thiem bei einigen Rückhand-Topspins zeigt. Dabei scheint das Armwerk beim 28-Jährigen bereits wieder einigermaßen rund zu laufen.

Hier geht´s zum Video!

"Ich komme dorthin", schrieb der Österreicher darunter. Der Genesungsprozess zeigt also erste Ergebnisse beim Lichtenwörther, der nach einer Handgelenksverletzung beim ATP-250-Event von Mallorca einige Monate pausieren musste. Die Mubadala World Tennis Championship in knapp einem Monat stellen für Thiem freilich nur ein Zwischenziel dar, will der Österreicher doch beim ATP Cup und insbesondere den Australian Open wieder auch auf der ATP-Tour wieder erste Glanzleistungen zeigen.