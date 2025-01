Ersatz notwendig: Qinwen Zheng verpflichtet neuen Coach

Zum Start der neuen Saison hat Qinwen Zheng ihr Team um Coach Dante Bottini verstärkt. Der Schritt war notwendig, da Tourcoach Pere Riba kurzzeitig ausfällt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.01.2025, 13:34 Uhr

© Getty Images Qinwen Zheng hat in Australien einen neuen Coach an ihrer Seite.

Dass Qinwen Zheng und Pere Riba ihre Zusammenarbeit nach der erfolgreichen Saison 2024 beenden, wäre eine große Überraschung. Das ist nun der Fall, allerdings nur für eine kurze Zeit. Pere Riba, der die Olympiasiegerin in Vollzeit auf der WTA Tour begleitet, musste sich einer Operation unterziehen und fällt so für die Zeit der Australian Open aus.

Diese Lücke füllt in Down Under mit Dante Bottini ein durchaus erfahrener Tourcoach aus. U.a. betreute der Spanier Kei Nishikori und schaffte es als aktiver Profi selbst bis auf Platz 65 in der Weltrangliste. Ob ein Verbleib im Team auch nach der Rückkehr von Bottini denkbar ist, ließ die Chinesin zunächst offen.

Zheng muss viele Punkte bei Australian Open verteidigen

Qinwen Zheng, die kurzfristig auf eine Teilnahme beim United Cup verzichtete, muss bei den Australian Open direkt viele Punkte verteidigen. Im vergangenen Jahr erreicht die Weltranglistenfünfte in Melbourne das Endspiel, indem sie Aryna Sabalenka unterlegen war.

Positiv dürfte die 22-Jährige stimmen, dass selbst ein frühes Ausscheiden keinen großen Absturz im Ranking zur Folge hätte. 2024 konnte die aufschlagstarke Spielerin jeweils in Palermo und Tokio den Titel feiern. Bei den WTA Finals im November erreichte Zheng das Endspiel.