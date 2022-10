tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2022: Denis Shapovalov schon im Viertelfinale

Denis Shapovalov ist als zweiter Spieler schon in das Viertelfinale der Erste Bank Open 2022 eingezogen. Dort trifft der Kanadier auf Daniel Evans.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2022, 21:26 Uhr

© GEPA Pictures Denis Shapovalov steht in Wien schon im Viertelfinale

Immerhin ein Drei-Satz-Match haben die Fans am österreichischen Nationalfeiertag in der Wiener Stadthalle dann doch noch zu sehen bekommen. Denn Denis Shapovalov musste gegen Taylor Fritz über die volle Distanz gehen, zog schließlich mit einem 6:1, 4:6 und 6:3 in das Viertelfinale ein. Dort spielt Shapovalov nach einem Ruhetag am Freitag gegen Daniel Evans, der sich früher am Nachmittag gegen Karen Khachanov überraschend deutlich mit 6:2 und 6:2 behaupten konnte.

Mit demselben Ergebnis setzte sich Daniil Medvedev gegen Nikoloz Basilashvili durch und fixierte damit ein Treffen mit Dominic Thiem (am Donnerstag ab 15:30 Uhr live bei ServusTV und in unserem Liveticker). Stefanos Tsitsipas, die Nummer zwei des Turniers, schlug Dennis Novak nach anfänglichen Problemen mit 7:6 (2) und 6:2.

Im Doppel ist dagegen kein einziges der vier gesetzten Teams in die zweite Runde gekommen. So verloren Joe Salisbury und Rajeev Ram, die weltbeste Paarung, gegen John Peers und Daniel Evans glatt mit 3:6 und 2:6.

