Erste Bank Open: Jannik Sinner gewinnt Nervenschlacht gegen Daniil Medvedev

Im Endspiel des ATP-World-Tour-500-Turniers in der Wiener Stadthalle musste sich Topfavorit Daniil Medvedev dem Südtiroler Jannik Sinner in drei spannenden Sätzen geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 29.10.2023, 18:17 Uhr

© GEPA pictures Jannik Sinner gewinnt das ATP-World-Tour-500-Turnier in Wien im Endspiel gegen Daniil Medvedev

Der Südtiroler Jannik Sinner hat das ATP-World-Tour-500-Event in Wien für sich entschieden: Der über die Turnierwoche zum Publikumsliebling avancierte 22-Jährige holt mit einem hart erkämpften 7:6 (7), 4:6, 6:3 über den topgesetzten Daniil Medvedev den Titel bei der Hartplatz-Hallenveranstaltung in der Wiener Stadthalle. Während Medvedev damit erneut keine Titelverteidung gelingt, holt sich Sinner seine dritte Trophäe beim einem 500er-Event nach Washington, D.C. 2021 und Peking im Oktober dieses Jahres.

Wer sich einen wirklich detaillierten Überblick über das Matchgeschehen machen möchte, dem empfehlen wir die Lektüre unseres Live-Tickers, denn eine aussagekräftige Zusammenfassung der gesamt 3:06 Stunden dauernden Partie würde den Rahmen dieses Artikels sprengen. Alleine der letzte Durchgang hatte beim Stand von 1:2 aus der Sicht des Russen ein über 20-minütiges Servicegame desselbigen parat, das am Ende sein Gegenüber aus Norditalien für sich beanspruchen konnte. Und auch wenn Medvedev im Anschluss gleich ein Rebreak gelang, war ab diesem Zeitpunkt endgültig Sinner am Drücker.

Publikum zurecht aus dem Häuschen

Zur Einordnung der Partie ein kleines Detail aus der Match-Statistik: In dem oben erwähnten Aufschlagspiel Medvedevs ging es 13-mal über Einstand und Sinner konnte erst seine neunte Breakmöglichkeit nutzen. Ein wahrlich stellvertretendes Symbolbild der restlichen Auseinandersetzung. Das Publikum in der österreichischen Bundeshauptstadt wusste sich mit langen Beifallsstürmen verhältnismäßig zu bedanken.

Sinner holte mit der Wiener Trophäe seinen vierten Turniererfolg in dieser Saison (unter anderem schaffte er im August seinen ersten Triumph bei einem ATP-Masters-1000-Turnier in Toronto) und seinen elften Titel überhaupt in seiner noch so jungen Karriere, wenn man den Sieg bei den Next Generation ATP Finals 2019 hinzuzählt. Sowohl Sinner als auch Medvedev sind bei den ab 13. November startenden ATP Finals in Turin im Einsatz. Zuvor findet noch das ATP-Masters-1000-Turnier in Paris-Bercy statt.

