Erste Bank Open 2022 live: Dominic Thiem vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem und Daniil Medvedev treffen im Achtelfinale der Erste Bank Open in Wien 2022 zum insgesamt sechsten Mal aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und ServusTV On und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2022, 19:49 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem und Daniil Medvedev treffen zum sechsten Mal aufeinander

Während Dominic Thiem bei seinem ersten Auftritt bei den Erste Bank Open 2022 in Wien gegen Tommy Paul am Rande einer Niederlage wandelte und erst nach Abwehr von zwei Matchbällen eine Runde weiterkam, kam Daniil Medvedev gegen Nikoloz Basilashvili so gut wie nicht ins Schwitzen. Der Turnierfavorit setzte sich mit 6:2 und 6:2 durch.

Es wird das sechste Treffen zwischen Thiem und Medvedev werden. In der Bilanz führt der Österreicher mit 3:2-Siegen, dei letzte Begegnung bei den ATP Finals in London Ende 2020 gewann allerdings Medvedev.

Thiem vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Dominic Thiem und Daniil Medvedev gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Wien