tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2023: Medvedev nach Sieg über Khachanov erster Halbfinalist

Daniil Medvedev hat als erster Spieler das Halbfinale bei den Erste Bank Open 2023 in Wien erreicht. Medvedev besiegte seinen russischen Landsmann Karen Khachanov mit 6:3, 3:6 und 6:3.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2023, 16:31 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Jürgen Hasenkopf Daniil Medvedev in Wien

Zwei Matchsiege fehlen Daniil Medvedev noch bis zur ersten erfolgreichen Titelverteidigung seiner grandiosen Karriere. Ja, der Russe hat noch nie an einem Ort zweimal ein Turnier gewonnen. In Wien könnte es nach dem 6:3, 3:6 und 6:3 gegen Karen Khachanov nun so weit sein. Dazu muss Medvedev im morgigen Halbfinale als nächstes entweder Stefanos Tsitsipas oder Borna Gojo.

Das Match gegen Khachanov war geprägt zum einen von längeren Ballwechseln, andererseits wissen aber auch beide Akteure bekanntlich nur allzu gut, ihren ersten Aufschlag gewinnbringend einzusetzen. In Durchgang eins war Medvedev der stabilere Spieler, im zweiten Akt riskierte Khachanov deutlich mehr und wurde belohnt. Der Entscheidungssatz begann aber gleich mit einem Aufschlagverlust von karen Khachanov. Und Daniil Medvedev brachte die Führung ohne große Probleme ins Ziel.

Medvedev mit guter Bilanz gegen Tsitsipas

Als nächster Gegner könnte also Stefanos Tsitsipas warten, mit dem Medvedev kein allzu gutes Auskommen pflegt. Gegen den der US-Open-Champion von 2021 aber gerne spielt. Denn im Vergleich mit dem Griechen liegt Medvedev mit 8:4-Siegen in Führung.

In der unteren Tableau-Hälfte werden die Halbfinalisten erst in den Abendpartien in der Wiener Stadthalle ermittelt. Zunächst trifft Alexander Zverev auf Andrey Rublev (live bei uns im Liveticker). Den Abschluss des Viertelfinal-Tags bestreiten Jannik Sinner und Frances Tiafoe.

Hier das Einzel-Tableau in Wien