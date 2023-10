tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2023: Nach Falco bekommt Zverev nun Blondie

Alexander Zverev trifft zum dritten Mal auf Sebastian Ofner, diesmal zum Auftakt der Erste Bank Open 2023 in Wien (ab 17:30 Uhr live bei ServusTV). Der Deutsche ist Favorit - aber nicht mehr so sehr wie bei den bisherigen Matches.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.10.2023, 21:39 Uhr

© Getty Images Erstes Treffen 2017 in Wimbledon: Sebastian Ofner und Alexander Zverev

2017, das hat Sebastian Ofner während seines Erfolgslaufes in diesem Jahr mal erzählt, ist ihm mehr passiert als er es wirklich geplant hatte. 2017 - das war jene Saison, als der Steirer plötzlich auf der Bildfläche erschien, in Wimbledon nach überstandener Qualifikation auch noch Thomaz Bellucci Jack Sock aus dem Weg räumte, um dann in Alexander Zverev seinen Meister zu finden. Damals hatte sich Ofner die Jahre die Haare ziemlich streng nach hinten gegelt, schnell war eine Verbindung zum großen Hans Hölzel hergestellt, den man außerhalb Österreichs als Falco kennen und schätzen gelernt hatte.

Lang ist es her. Und wenn sich Alexander Zverev und Sebastian Ofner am heutigen Montag in der Wiener Stadthalle zum insgesamt dritten Mal gegenüberstehen (ab 17:30 Uhr live bei ServusTV und in unserem Liveticker), dann wird zumindest ein kleiner Teil der Aufmerksamkeit wieder auf die Frisur des Lokalmatadors gehen. Denn seit ein paar Tagen läuft Ofner aufgrund einer verlorenen Wette wasserstoffblond auf. Andererseits hat auch Alexander Zverev eine Wettschuld einzulösen - was dazu führt, dass der Deutsche seine Haare seit Monaten nicht mehr geschnitten hat.

Zverev zum dritten Mal gegen Ofner

Aber gut: Es findet ja kein Casting für den interessantesten Mann auf der ATP-Tour statt, sondern ein sportlicher Vergleich, bei dem die Voraussetzungen nicht mehr ganz so klar sind wie bei den bisherigen beiden Matches zwischen Alexander Zverev und Sebastian Ofner. Klar ist, dass Zverev als Favorit startet. Im Gegensatz zu Wimbledon 2017 und Roland Garros 2022 bekommt es der zweimalige ATP-Weltmeister heute mit einem Ofner zu tun, der vollständig gesund und auch gut ausgeruht ist. Und der unter den Top 50 der Welt seinen Platz gefunden hat.

Das ist seit vielen Jahren Zverevs natürlicher Lebensraum. Aber die Ansprüche in der Comebacksaison sind natürlich andere. Ein Platz bei den ATP Finals soll es werden, im Moment sieht es in diese Hinsicht sehr gut aus. Zumal die Konkurrenz ganz arg schwächelt. Und Zverev in den vergangenen Jahren immer dann da war, wenn es darauf angekommen ist. Aber Sebastian Ofner hat nichts zu verlieren, zumal mit dem Publikum im Rücken. Dessen Gunst sich aber auch Alexander Zverev erarbeitet hat - mit dem Turniersieg in der Stadthalle im Jahr 2021.

Es wird also ein echtes Highlight werden, das die Fans schon am ersten Tag zu sehen bekommen.

