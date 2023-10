tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2023: Zverev gegen Ofner am Montag - und sonst so?

Nachdem einige Teilnehmer der Erste Bank Open 2023 in der laufenden Woche starke Leistungen gezeigt haben, könnte der Spielplan in der Wiener Stadthalle vom ursprünglichen Plan abweichen. ServusTV zeigt alle Matches im TV und Livestream bei ServusTV On live.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 22.10.2023, 21:11 Uhr

© GEPA Pictures Alexander Zverev gibt am Montag seinen Einstand bei den Erste Bank Open 2023

Der VIP-Bereich in der Wiener Stadthalle is qua Definition nur auserwählten Menschen zugänglich, die dann aber neben exquisitem Essen auch noch ein bisschen guten Livesport geboten bekommen. Und das hautnah. Denn schon beinahe traditionell ist der Trainingsplatz des größten österreichischen Tennisevents zwischen lokalen und globalen kulinarischen Spezialitäten angelegt. Am heutigen Sonntag durften auch Normalsterbliche in die heiligen Hallen - und bekamen da etwa eine Trainingssession zwischen Cameron Norrie und Matteo Arnaldi zu sehen. Kurz nachdem Alexander Zverev den Court geräumt hatte.

Das wären also schon mal drei Häkchen auf der Liste der bereits anwesenden Spieler, sollte Turnierchef Herwig Straka denn eine solche führen. Jannik Sinner hat sich auch schon zum Dienst gemeldet (und muss warten - dazu gleich mehr), der Südtiroler beobachtete die letztlich erfolglosen Bemühungen von Landsmann Lorenzo Sonego, sein Qualifikationsmatch gegen Alexandre Müller zu gewinnen.

Rublev, Tiafoe, Thiem beim Red Bull Bassline im Einsatz

Anwesend darüber hinaus: Andrey Rublev, Frances Tiafoe und Dominic Thiem, allesamt schon am Freitagabend beim Red Bull Bass im Einsatz und grundsätzlich startbereit. Für Thiem, den Champion von 2019, ist ja eigentlich der Dienstagabend als Einstieg vorgesehen. Nachdem Gegner Stefanos Tsitsipas aber heute in Antwerpen mit Bruder Petros noch das Doppelfinale bestritten (und gewonnen) hat, könnte es sein, dass sich der Grieche erst am Mittwoch einsatzfähig sieht.

Gleiches gilt auch für Arthur Fils und Gael Monfils, beides Finalteilnehmer am Sonntag. Fils reist wie Tsitsipas aus Antwerpen nach Wien, Monfils als frisch gebackener Champion von Stockholm. Der jüngere der beiden Franzosen darf sich zum Auftakt mit Titelverteidiger Daniil Medvedev messen, Monfils mit dem Deutschen Daniel Altmaier.

Zverev gegen Ofner am frühen Montagabend

Die weiteste Anreise haben aber Ben Shelton und Aslan Karatsev, die heute noch in Tokio um den Titel gekämpft haben. Mit dem besseren Ende für den US-Amerikaner, der Jannim Sinner (da ist er wieder) nun ziemlich sicher erst am Mittwoch fordern wird. Karatsev wiederum hätte sich auch einen späteren Einstieg verdient - für ihn geht es gegen Borna Gojo.

Was für den morgigen ersten Tag des Hauptfeldes als Schlagerpartie das Treffen der deutschen mit der österreichischen Nummer eins übrig lässt: Alexander Zverev gegen Sebastian Ofner. Die Partie ist nicht vor 17:30 Uhr angesetzt (live bei ServusTV und ServusTV On), und geht einem weiteren Match mit Lokalkolorit voraus: Denn am Abend spielt auch noch Qualifikant Filip Misolic gegen Cameron Norrie aus Großbritannien.

