tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2024: Alexander Zverev stellt mit Sieg über Marcos Giron neuen Rekord auf

Alexander Zverev hat bei den Erste Bank Open in Wien mit einem souveränen Zweisatzerfolg über Marcos Giron das Viertelfinale erreicht - und einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 19:39 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© GEPA pictures Alexander Zverev zeigte eine starke Leistung

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Alexander Zverev hat bei den Erste Bank Open in Wien souverän das Viertelfinale erreicht. Der topgesetzte Deutsche, der zum Auftakt gegen den österreichischen Youngster Joel Schwärzler glatt gewonnen hatte, hatte auch in der Runde der letzten 16 gegen den US-Amerikaner Marcos Giron kaum Probleme.

6:2 und 7:5 hieß es nach rund 70 Minuten Spielzeit aus Sicht des Weltranglistendritten, der sich vor allem bei eigenem Service unantastbar präsentierte. Über die gesamte Matchdauer hinweg gab Zverev in seinen Aufschlagspielen nur vier (!) Punkte ab, Giron kam nicht einmal in die Nähe eines Breaks.

Zverev im Viertelfinale gegen Musetti

Mit der nächsten starken Vorstellung untermauerte Zverev seinen Status als Topfavorit in Wien. Zugleich stellte der 27-Jährige einen neuen persönlichen Rekord auf, markierte der Sieg gegen Giron doch seinen 61. im Laufe der Saison. So oft durfte Zverev in einer Spielzeit bislang noch nie jubeln, seinen alten Bestwert hatte er vor sechs Jahren erreicht.

Im Viertelfinale bekommt es Zverev am Freitag mit Lorenzo Musetti zu tun. Der Italiener musste nach der krankheitsbedingten Absage von Gael Monfils erst gar nicht zu seiner Achtelfinalpartie antreten.

Hier das Einzel-Tableau in Wien