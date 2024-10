tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2024 live: Alexander Zverev vs. Marcos Giron im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde der Erste Bank Open 2024 aus Marcos Giron. Das Match gibt es ab 18 Uhr live im ORF und bei Sky, im Livestream bei ServusTV On und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 20:17 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Wir lesen uns an ... ... dieser Stelle am Freitag wieder. Beim Spiel von Sascha gegen Lore Musetti. Bis dorthin: Servus, ciao, baba und foit´s net. Fazit II Marcus Giron hätte nur eine Chance gehabt, wenn Sascha Zverev seinen Aufschlag in der Reinigung abgegeben hätte. So aber war es hintenraus ein unterhaltsames Match. Mit dem erwarteten Sieger. Zverev - Giron 6:2, 7:5 Marcos startet mit einem Rückhandfehler.Sascha legt mit einer Rückhand auf die Grundlinie nach - 0:30. Der folgende Rückhand-Volley von Marcos halbiert das Defizit. Und der Aufschlag nach außen bringt das 30 alle. Respektable, dass der Amerikaner das Cross-Duell mit er Rückhand zum Spielball gewinnt. Es geht aber über Einstand. Lässig, wie das Match sich jetzt gerade anlässt ... Und siehe da: nach 72 Minuten gibt es den ersten Matchball. Und das war's. Mal was Grundsätzliches: Wenn das elektronische Hawkeye tatsächlich immer richtig liegt, dann högschden Respekt vor allen LinienrichterInnen, die in den Jahren vor der Einführung die Bälle bewertet haben. Es wird so friggin´ schnell gespielt! Zverev - Giron 6:2, 6:5 Sascha will wohl nicht zwingend ein Tiebreak spielen. Aber er hat sich schon mal für ein eben solches qualifiziert. Zverev - Giron 6:2, 5:5 Marcus schlägt aktuell auf wie .... Sascha? Das geht jetzt doch länger als nach dem ersten Satz zu erwarten war. Die Fans freut´s. Uns auch: Denn wir werden hier nach Zeichen bezahlt! Zverev - Giron 6:2, 5:4 Sascha beginnt mit zwei Assen. Den Returnpunkt von Marcus zum 40:15 kann indes keiner so richtig glauben - und die Fans feiern ihn (von wegen Admiral gegen Stripfing!). Zverev - Giron 6:2, 4:4 No? Was ist da los? Marcus bekommt den ersten Wind - und gleicht zu null aus! Die Stimmung in der Halle ... ... ist eher so in Richtung Admiral-Wacker gegen Stripfing (österreichische Fußballfreunde wissen, wovon wir reden). Was aber nichts mit Sascha zu tun hat. Zverev - Giron 6:2, 4:3 Sascha gibt als Aufschläger mal wieder keinen Punkt ab. Zverev - Giron 6:2, 3:3 Starkes Aufschlagspiel von Marcus Giron. Muss auch einmal gesagt werden. Sascha bekommt grad ... ... einen neu bespannten Schläger. Vielleicht schon für sein Viertelfinale gegen Lorenzo Musetti am Freitag? Lore - wir erinnern uns - ist ja gratis weitergekommen, weil Gael Monfils krank ist. Zverev - Giron 6:2, 3:2 Ein paar "Aahs" und "Oohs" der Fans - weil Sascha die Linien sehr genau trifft. Zverev - Giron 6:2, 2:2 Marcus führt schnell mit 40:0, Sascha mag den Ausgleich noch nicht akzeptieren - und zimmert eine Vorhand zum 40:30 ins Feld. Die nächste allerdings seitlich daneben. Wem erzählen wir ... das, aber: Es gibt genau einen Spieler, der Sascha hier in Wien schlagen kann - und das ist er selbst. Zverev - Giron 6:2, 2:1 War das die Wende? Sascha verzieht bei 40:0 eine Rückhand. Der Deutsche Tennis Bund ist kurz davor, eine Krisensitzung einzuberufen ... würde da nicht ein Ass folgen. Zverev - Giron 6:2, 1:1 Endlich eine minimale Aufregung: Sascha hat den allerersten Aufschlag von Marcus neben der Linie gesehen, das Hawkeye darauf. Und weil sich ja alles angeblich ausgleicht, ist die Vorhand von Marcus beim ersten Spielball um ein Aitzerl draußen. Sachen gibt's! Alles in allem: Dieser Ausgleich war eine schwere Geburt. Zverev - Giron 6:2, 1:0 Sascha ohne Gegenpunkt. Und Ihr so? Fazit 1 Sascha scheint heute noch etwas vorzuhaben. Und ist auch schon wieder auf dem Court. Zverev - Giron 6:2 Erster Satzball nach 24 Minuten - Sascha ist in Spiellaune. Und setzt die Kugel auf die Linie. Gestern haben wir ... ... an dieser Stelle die Schönheit der Einhänden Rückhand von Dominic gelobt. Absolut mit Recht. Nun muss man aber sagen: Die beidhändige von Sascha ist auch A Thing Of Beauty! Zverev - Giron 5:2 Drei Asse später sind auch schon 19 Minuten gespielt ... Zverev - Giron 4:2 So: erstmals ein 0:30-Loch. Und ein brillanter Longline-Ball von Sascha bringt die ersten drei Breakbälle. Und bitte. Zverev - Giron 3:2 Wenn sogar die Aufschlag-Volley-Variante mit einem Ball auf der Linie endet (wie beim Punkt zum 40:0), dann könnte Sascha einen sehr guten Tag erwischt haben Zverev - Giron 2:2 Die erste richtig lange Rallye des Matches geht an Sascha - 15 alle. Zum 30 beide schlägt eine Rückhand longline im Feld von Marcus ein. Aber: dessen Aufschlag kommt ziemlich gut. Erneut der Ausgleich. In der ersten ... ... Runde hat Sascha ja hier gegen Joel Schwärzler glatt gewonnen, Marcus dagegen war im Tenniszelt am Heumarkt zugange. Und hat dort gegen Landsmann Alex Michelsen obsiegt. Nicht ganz so glatt. Zverev - Giron 2:1 Drei satte Aufschläge bringen gleich wieder ein schnelles 40:0, da fällt auch der folgende Fehler beim Rückhand-Volley nicht so sehr ins Gewicht. Zverev - Giron 1:1 Zwei Millimeter-Entscheidungen für Marcus führen zum 30:0. Good form him. Und dann noch zwei Aufschlagwinner. Zverev - Giron 1:0 Zu null mit vier nicht retournierten Aufschlägen. Nun, ja ... Marcos hat ... ... die Wahl gewonnen. Und weil Sascha ein eher blamabler Aufschläger ist, taktisch großartig Rückschlag gewählt. Geht gut los, bevor es überhaupt losgeht! Ähm ... ... wenn wir mal kurz Einspruch einlegen dürfen: Marcus Giron kommt sicher nicht aus dem schönen "Thousand Oaks" in Kalifornien. "Schön" und "Thousand Oaks" in einem Satz, das würde sich nicht einmal der dortige Bürgermeister zu sagen trauen. "Heute hat er Geburtstag" ... ... erzählt der Hallensprecher gerade. Und uns reißt´s gleich ganz ordentlich. Was haben wir übersehen? Sascha war doch immer im Frühjahr dran? Und Marcus (ok - wir mussten nachschauen) im Juli? Gemach, gemach: Es ist das Münzwurfkind Lenny, der Grund zu feiern hat! Sascha feiert ... ... hier und heute ja sein einwöchiges Jubiläum in Wien 2024. Ja, er ist dem Vernehmen nach schon vergangenen Mittwoch angereist. Und warum auch nicht? Diese Stadt is a Traum! Wird andererseits nie satt. Aber sicherlich hat Sascha Wien auch schon bei Nacht gesehen (herzliche Grüße an Reinhard Fendrich). Treue Leser ... ... unserer kleinen Liveberichterstattung werden wissen: Gerade wird wieder getanzt. Und heute darf wieder der Luftgitarrenweltmeister ran. Wie schon vorgestern mit Saxofon. Wait ... what? Matteo-Alert! Auf dem Weg zum Tickerantenplatz sind wir kurz am VIP-Bereich vorbei gestolpert - und wer hat dort auf dem Court zum Geruch von Laibchen vom Butterkalb (herrlich!) und Bachsaibling (Even herrlicher) trainiert? Matteo! Der wird heute ja noch zu sehen sein, nach Saschas Lehrstunde gegen Marcus Giron. Die herzlichsten ... ... Besserungswünsche gehen raus an Tommy Paul. Glückwünsche dagegen an Brandon Nakashima. Und an unser 24-köpfiges Rechercheteam. Denn das darf sich jetzt in Richtung Center Court bewegen. Wir folgen unauffällig und sind dann mit dem Start von Saschas Match gleich wieder da ... Apropos nicht wohl: Gael Monfils hat sich krank gemeldet. Und kann also morgen gegen Lorenzo Musetti nicht antreten. Das ist schade. Weil diese Partie hätten wir gerne gesehen. Tommy Paul ... ... ist nicht wohl. Das ist aus zwei Gründen schade: Zum einen, weil der gute Junge noch Chancen auf eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin hat. Zum anderen, weil er gerade gegen Brandon Nakashima all seine Kräfte gut gebrauchen könnte. Aber apropos pünktlicher Zverev-Gewinn: Der hängt natürlich auch am Umstand, ob Nakashima jetzt ausservieren kann. Herrschaften! Wir schon wieder! Aber wenn Sascha in die Bütt geht, kennen wir keine Zurückhaltung. Und Marcus Giron ist ja auch ein lässiger Spieler, für den die Beschreibung "Zocker" auch nicht ganz falsch wäre. Wenn er denn vielleicht hier und da ein Stopperl einstreuen würde. So wie es grad aussieht, werden wir ziemlich pünktlich um 18 Uhr beginnen können.

© Getty Images Alexander Zverev und Marcos Giron treffen zum dritten Mal aufeinander.

Nach seinem klaren Erstrundenerfolg gegen den österreichischen Youngster Joel Schwärzler, wartet nun mit Marcos Giron ein erfahrener Tourspieler auf Alexander Zverev. Der 31-Jährige setzte sich in der Auftaktpartie gegen Alex Michelsen in zwei Sätzen durch.

Zverev und Giron trafen bisher in zwei Partien aufeinander. Das letzte Duell liegt erst wenige Monate zurück. In Wimbledon war es ebenfalls die zweite Runde, die der Weltranglistendritte nach dem 6:2, 6:1, 6:4 deutlich besser in Erinnerung haben dürfte. Auch die erste Begegnung ging bei einem Grand Slam an den Deutschen. 2021 siegte Zverev in der ersten Runde der Australian Open 6:7(8), 7:6(5), 6:3, 6:2.

Zverev vs. Giron - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Marcos Giron gibt es ab 18 Uhr live im Livestream bei ServusTV On.

Hier das Einzel-Tableau in Wien