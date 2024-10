Erste Bank Open 2024 live: Alexander Zverev vs. Lorenzo Musetti im TV, Livestream und Liveticker

... servas, die Buam. Wir kündigen uns schon mal für gleich an. Und dieses "gleich" könnte tatsächlich schon bald sein. Denn irgendwie fällt der Machac Tommy gegen den Draper Jackie grad so richtig auseinander. 0:4 oder 4:0 im dritten Satz, je nachdem, aus wessen Perspektive. Aber das heißt auch: Sascha Zverev und Lore Musetti sind schon am Aufwärmen!