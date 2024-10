tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open 2024: Matteo Berrettini wirft Frances Tiafoe raus

Matteo Berrettini steht bei den Erste Bank Open in Wien nach einem dramatischen Dreisatzerfolg über Frances Tiafoe im Viertelfinale.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 23.10.2024, 22:57 Uhr

© GEPA pictures Matteo Berrettini schlug Frances Tiafoe in zwei Sätzen

Für Matteo Berrettini läuft es 2024 auf österreichischem Boden weiterhin nach Wunsch. Der amtierende Sieger der Generali Open in Kitzbühel zog am Mittwochabend bei den Erste Bank Open in Wien ins Viertelfinale ein - und schaltete auf dem Weg dorthin einen der Mitfavoriten auf den Titel aus.

Frances Tiafoe war es nämlich, der gegen Berrettini in einem höchst unterhaltsamen Match mit 3:6, 7:6 (6) und 3:6 den Kürzeren zog. Der US-Amerikaner wehrte im zweiten Satz insgesamt drei Matchbälle des Italieners ab, verspielte im dritten Durchgang anschließend aber einen Breakvorsprung. Nach mehr als drei Stunden Spielzeit durfte Berrettini über den äußerst umkämpften Dreisatzerfolg jubeln.

Berrettini bekommt es nach dem Sieg über Tiafoe im Viertelfinale mit Brandon Nakashima oder Karen Khachanov zu tun. Während der US-Amerikaner in der ersten Runde etwas überraschend gegen Tommy Paul gewann, ist der Russe nach seinem Turniersieg in Almaty mit ordentlich Selbstvertrauen ausgestattet.

Tiafoe muss die ATP Finals in Turin indes endgültig abschreiben. Selbst mit einem Turniersieg in Paris-Bercy hat der 26-Jährige keine Chance mehr, zu den acht besten Spielern des Jahres zu zählen. Möglich wäre ein Start in der italienischen Metropole nur mehr bei mindestens einer Absage.

