Erste Bank Open 2025: Alle Infos, TV, Favoriten, Auslosung, Preisgeld

Ab Montag, 20. Oktober 2025, finden wieder die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle statt. Hier findet Ihr alle Infos zum größten Tennisevent in Österreich.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 16:56 Uhr

© GEPA Pictures Das 2023er-Finale wäre auch in diesem Jahr möglich: Jannik Sinner vs. Daniil Medvedev

Wer spielt bei den Erste Bank Open 2025, wer fehlt?

Die gute Nachricht zuerst: Mit Jannik Sinner und Alexander Zverev werden zwei der drei aktuell besten Spieler der Welt aufschlagen, dazu kommen Lorenzo Musetti, Daniil Medvedev (auch schon mal Champion in Wien!), Andrey Rublev nd auch Publikumsliebling Matteo Berrettini. Fehlen wird dagegen der Titelverteidiger: Jack Draper hat seine Saison 2025 aufgrund einer Verletzung nämlich schon beendet.

Was hat die Auslosung gebracht?

Jannik Sinner eröffnet gegen Daniel Altmaier, Alexander Zverev gegen einen Qualifikanten. Geht es nach der Papierform, dann würde es zu folgenden Viertelfinal-Partien kommen:

Jannik Sinner (ITA/1) Alexander Bublik (KAZ/8) Alex de Minaur (AUS/3) Andrey Rublev (RUS/7) Lorenzo Musetti (ITA/4) Daniil Medvedev (RUS/6) Alexander Zverev (GER/2) Karen Khachanov (RUS/5)

Wer überträgt die Erste Bank Open im TV und Livestream?

Die Matches der Erste Bank Open werden im TV von ServusTV (in Österreich) und Sky und im Livestream bei ServusTV On, WOW und TennisTV.com übertragen.

Wie viel Preisgeld gibt es in Wien zu verdienen?

Das Preigeld der Erste Bank Open 2025 verteilt sich wie folgt (alle Angaben in Euro):

Champion 511.835.- Finalist 275.390.- Halbfinale 146.765.- Viertelfinale 74.980.- Achtelfinale 40.025.- Erste Runde 21.345.-

Hier das Einzeltableau in Wien