Erste Bank Open: Achtelfinale! Jannik Sinner revanchiert sich an Ben Shelton

Jannik Sinner ist mit einem 7:6 (2) und 7:5 gegen Ben Shelton in das Achtelfinale der Erste Bank Open 2023 eingezogen. In Shanghai hatte noch der junge US-Amerikaner die Nase vorne gehabt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2023, 19:34 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Jannik Sinner hat in Wien das Achtelfinale erreicht

Nach der Nummer eins, Daniil Medvedev, hat am Mittwoch auch die Nummer zwei der Erste Bank Open 2023 das Achtelfinale erreicht: Denn Jannik Sinner besiegte Ben Shelton mit 7:6 (2) und 7:5und spielt damit am morgigen Donnerstag gegen Landsmann Lorenzo Sonego, der als Lucky Loser ins Feld gerutscht war.

Sinner hatte Sonego noch in dessen letzter Quali-Partie gegen Alexandre Müller in der Box die Daumen gedrückt. Nun geht es also gegen seinen Kumpel. Im Match gegen Shelton genügte Snner zum Sieg ein starkes Tebreak in Durchgang eins - und das Break zum 6:5 im zweiten Akt. Danach servierte der Südtiroler, der bereits für die ATP Finals in Turin qualifiziert ist, zu 15 aus.

Daniil Medvedev, gegen den Sinner zuletzt im Endspiel von Tokio erstmals gewinnen konnte, hatte in der Partie zuvor gegen Arthur Fils glatt mit 6:4 und 6:2 gewonnen. Der Titelverteidiger aus Russland trifft morgen auf Grigor Dimitrov.

