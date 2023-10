tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Andrey Rublev fixiert Viertelfinal-Duell mit Alexander Zverev

Andrey Rublev ist mit einem 7:5 und 6:3 in das Viertelfinale der Erste Bank Open 2023 eingezogen. Dort geht es morgen gegen Alexander Zverev.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.10.2023, 13:43 Uhr

© GEPA Pictures Andrey Rublev steht in Wien im Viertelfinale

Früher Auftakt am österreichischen Nationalfeiertag in der Wiener Stadthalle. Und der erste Sieger des Tages heißt Andrey Rublev. Denn der Russe gewann sein Achtelfinale gegen den jungen Italiener Matteo Arnaldi mit 7:5 und 6:3. Damit erspielte sich Rublev ein Treffen mit Alexander Zverev.

Mit dem Erfolg gegen Arnaldi schaffte Rublev auch die Qualifikation für die ATP Finals in Turin, die ab dem 12. November 2023 ausgetragen werden. Gegen seinen Kumpel Zverev hat Andrey Rublev übrigens eine 2:5-Bilanz. Konnte aber die beiden Begegnungen in diesem Jahr in Doha und in Bastad für sich entscheiden.

Später am Donnerstag sind auch noch die beiden Turnierfavoriten Daniil Medvedev und Jannik Sinner im Einsatz. Medvedev spielt gegen Grigor Dimitrov, Sinner bekommt es mit Landsmann Matteo Arnaldi zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Wien