tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Alexander Zverev und Flavio Cobolli kommen nach Wien

Der French-Open-Sieger wird 2026 in Wien aufschlagen. Alexander Zverev und Flavio Cobolli haben sich für die Erste Bank Open angekündigt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.06.2026, 20:26 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev und Flavio Cobolli werden in Wien spielen

Noch steht der French-Open-Sieger 2026 nicht fest, die österreichischen Tennisfans werden diesen später im Jahr aber definitiv zu sehen bekommen. Denn wie die Veranstalter der Erste Bank Open am Samstag mitteilten, werden sowohl Alexander Zverev als auch Flavio Cobolli im Herbst in Wien aufschlagen.

Neben Zverev und Cobolli, die am Sonntag in Roland-Garros um ihren ersten Major-Titel spielen, gab auch Jakub Mensik bereits seine Zusage für das ATP-500-Turnier in Österreichs Bundeshauptstadt. Der Tscheche war in Paris im Halbfinale an Zverev gescheitert.

Zverev konnte die Erste Bank Open im Jahr 2021 gewinnen und erreichte im Vorjahr das Finale. Dort verlor er in drei Sätzen gegen Jannik Sinner. Ob der Weltranglistenerste aus Südtirol auch heuer wieder nach Wien kommen wird, steht noch nicht fest.

Die Erste Bank Open in Wien finden in diesem Jahr vom 26. Oktober bis 1. November statt.