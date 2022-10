tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Andrey Rublev schlägt Diego Schwartzman, Taylor Fritz siegt nach Drama

Andrey Rublev steht nach einem ungefährdeten Zweisatzerfolg über Diego Schwartzman im Achtelfinale der Erste Bank Open in Wien. Auch Taylor Fritz gewann sein Auftaktmatch, musste dafür aber wesentlich härter kämpfen als der Weltranglistenachte aus Moskau.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 24.10.2022, 22:21 Uhr

© GEPA pictures Andrey Rublev siegte gegen Diego Schwartzman

Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss - und so setzten die Veranstalter der Erste Bank Open in Wien den Erstrundenkracher zwischen Andrey Rublev und Diego Schwartzman als viertes und letztes Match des Tages an. Teilweise bekamen die Zuschauer in der Stadthalle auch hochklassiges Tennis zu sehen, letztlich ließ Rublev aber nie Zweifel am Ausgang der Begegnung aufkommen: Der an Position drei gesetzte Russe siegte mit 6:4 und 6:1. Im Achtelfinale trifft er auf Grigor Dimitrov oder Thiago Monteiro.

Mit Taylor Fritz steht auch die Nummer vier des Turniers in der zweiten Runde. Der US-Amerikaner musste gegen Yoshihito Nishioka aber sogar einen Matchball abwehren und gewann denkbar knapp mit 6:7 (4), 7:6 (7) und 6:3. Er bekommt es nun mit Jurij Rodionov oder Denis Shapovalov zu tun.

Zudem feierten am Montag auch Karen Khachanov und Borna Coric Auftakterfolge. Khachanov behielt im ersten Match des Tages in der Stadthalle gegen J.J. Wolf mit 7:6 (4) und 7:5 die Oberhand, Coric besiegte am wenige Kilometer entfernten Heumarkt den französischen Qualifikanten Quentin Halys mit 3:6, 7:5 und 6:3. Filip Misolic musste unterdessen bereits die Segel streichen.

