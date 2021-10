tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Andy Murray - ein Wiener im Geiste

Andy Murray spielt heute in der zweiten Runde der Erste Bank Open 2021 gegen Carlos Alcaraz (ab 17:30 Uhr live im TV und Livestream bei ServusTV und in unserem Match-Tracker). Der Brite hat bislang jedes Match gewonnen, das er in Wien bestritten hat.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 27.10.2021, 09:52 Uhr

© GEPA Pictures Andy Murray - in Wien bislang ein ungelöstes Rätsel für seine Gegner

Zunächst wollen wir einmal die Kirche im Dorf lassen. Auch wenn das Dorf so enorme Ausmaße hat wie Wien. Wenn Andy Murray vor die Wahl gestellt würde, in welcher Stadt er am liebsten seinem Beruf nachgeht, würde die Wahl wohl immer noch auf London fallen. Der bequemen und privaten Umstände wegen. Wer Murray aber spät am Montagabend bei der Pressekonferenz nach seinem Erfolg gegen Hubert Hurkacz von der österreichischen Bundeshauptstadt hat schwärmen hören, der fühlt: Andy Murray ist ein Wiener im Geiste.

Nun sind Architektur und Kulinarik Geschmacksachen, jeder möge schließlich nach seiner eigenen Fasson. Zum Glücksgefühl des dreimaligen Grand-Slam-Champions trägt in Wien sicherlich bei, dass er in der Stadthalle noch kein Match verloren hat. Beim ersten Triumph 2014 absolvierte Murray ebenso vier erfolgreiche Partien wie zwei Jahre später beim zweiten Coup. So richtig in Bedrängnis geriet der Schotte dabei nur zwei Mal: Im Endspiel gegen David Ferrer vor sieben Jahren - und am Montag gegen Hurkacz, der im dritten Satz schon mit einem Break vorne gelegen hatte.

Murray beginnt Saison bei einem Challenger

Der Erfolg gegen den Polen war Murrays erster gegen einen Top-Ten-Mann nach der Verletzungspause. Allerdings gab es dazu auch nicht wahnsinnig viele Chancen, wie Murray in seiner PK auch anmerkte. In der laufenden Saison, die Andy Murray bei einem Challenger in Biella begonnen hat, genau fünf: in Rotterdam gegen Andrey Rublev (damals die Nummer 8), im Londoner Queen´s Club gegen Matteo Berrettini (9), bei den US Open gegen Stefanos Tsitsipas (3), in San Diego gegen Casper Ruud (10) und zuletzt in Indian Wells gegen Alexander Zverev (4).

Darüber, dass Murrays Zweitrunden-Gegner in Wien in nicht allzuferner Zukunft auch ein Mitglied der Top Ten sein wird, besteht in Fachkreisen kein Zweifel: Carlos Alcaraz bringt mit seinen erst 18 Jahren alles mit, was einen Champion ausmacht. Dass ein alter Fuchs wie Murray dennoch eine Chance hat, demonstrierte der 34-Jährige in Indian Wells, wo er Alcaraz in drei Sätzen besiegte.

Für den Altmeister spricht aber eben auch die Umgebung: Der Center Court in der Stadthalle sei einer der schönsten auf der Tour. Und der Erfolg von Alcaraz gegen Murrays Landsmann Daniel Evans in Runde eins war schließlich auch eine Premiere für den jungen Spanier. Advantage Murray, also?

Hier alle Matches von Andy Murray bei den Erste Bank Open

Jahr/Runde Gegner Resultat 2014, Achtelfinale Vasek Pospisil 6:4, 6:4 2104, Viertelfinale Jan-Lennard Struff 6:2, 7:5 2014, Halbfinale Viktor Troicki 6:4, 6:3 2014, Finale David Ferrer 5:7, 6:4, 7:5 2016, Runde eins Martin Klizan 6:3, 6:7 (5), 6:0 2016, Achtelfinale Gilles Simon 4:6, 6:2, 6:2 2016, Viertelfinale John Isner 6:1, 6:3 2016, Halbfinale David Ferrer w.o. 2016, Finale Jo-Wilfried Tsonga 6:3, 7:6 (6) 2021, Runde eins Hubert Hurkacz 6:4, 6:7 (6), 6:3

Hier das Einzel-Tableau in Wien