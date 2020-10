tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open Auslosung: Dominic Thiem und das mögliche Traum-Viertelfinale

Dominic Thiem startet seine Mission Titelverteidigung bei den Erste Bank Open in Wien gegen den Japaner Kei Nishikori. Im Viertelfinale könnte es zum Kracher gegen Andrey Rublev kommen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.10.2020, 07:49 Uhr

Dominic Thiem hat in Wien eine durchaus schwierige Auslosung erwischt

Von Michael Rothschädl aus der Wiener Stadthalle

Blickt man auf die Erstrundenpartien der Erste Bank Open, so denkt man eher an ein Grand-Slam-Achtelfinale als an ein ATP-500-Event. Grigor Dimitrov gegen Karen Khachanov, Pablo Carreño Busta gegen Gael Monfils, Daniil Medvedev gegen Alex de Minaur und Dominic Thiem gegen Kei Nishikori - die wenigen Zuschauer in der Wiener Stadthalle dürfen sich am Montag und Dienstag auf eine regelrechte Flut an Topmatches freuen.

Der neben Novak Djokovic heißerwartetste Akteur ist dabei zweifelsohne Titelverteidiger Dominic Thiem, der bei den Erste Bank Open um einen weiteren Heimsieg kämpft. Auf dem Weg dahin gilt es aber einige harte Aufgaben zu erledigen, allen voran Auftaktlos Kei Nishikori. Der Japaner weiß, wie es sich anfühlt gegen Dominic Thiem in Wien zu gewinnen, schlug er den Österreicher doch 2018 im Viertelfinale in zwei glatten Sätzen.

Die Vorzeichen vor dem anstehenden Erstrunden-Clash sind diesmal jedoch völlig andere. Dominic Thiem reist mit dem Rückenwind des ersten Grand-Slam-Titels in seine Heimat, Kei Nishikori ist nach einer COVID-19-Infektion zum Re-Start der Tour nach wie vor auf der Suche nach seiner Form. Zwei Siege wollten dem Japaner in seinen vier Auftritten seit September gerade einmal gelingen, zuletzt war bei den French Open in Runde zwei Endstation.

Wawrinka weit von Topform entfernt

Auch die Hürde in Runde zwei ist auf dem Papier eine enorm hohe. Mit Stan Wawrinka könnte nämlich ein dreifacher Grand-Slam-Chmpion warten, sollte sich der Schweizer gegen den Sandplatzspezialisten Cristian Garin durchsetzen. Wie Nishikori ist aber auch Wawrinka, mit dem Thiem zuletzt eine Trainingssession in der neuen Akademie des von Vater Thiem geleiteten Austrian Tennis Committee (ATC) einlegte, weit von seiner Topform entfernt. Auf Ausrufezeichen wie dem beeindruckend klaren Sieg über Andy Murray folgten in den letzten Wochen stets postwendende Dämpfer wie das noch deutlich überraschendere Ausscheiden gegen den jungen Franzosen Hugo Gaston.

Trotz der durchaus kniffligen Auslosung ist es deshalb durchaus realistisch, dass Dominic Thiem gegen Ende der nächsten Woche in der Runde der letzten Acht, im Viertelfinale des ATP-Events von Wien stehen wird. In diesem könnte dann mit Andrey Rublev die wohl größtmögliche Bewährungsprobe warten. Der Russe agiert in diesen Tagen in der Form seines Lebens, holte zuletzt in Hamburg und St. Petersburg gleich zwei Titel auf ATP-500-Niveau in Serie.

Auch im Halbfinale Duell mit Russem möglich

Eben aus Hamburg datiert das letzte Duell auf der ATP-Tour zwischen Dominic Thiem und Andrey Rublev: 2019 nämlich, als sich der junge Russe überraschend in zwei Tiebreaks durchsetzen konnte. Die ersten beiden Matches hatte der vier Jahre ältere Österreicher gewonnen. Auch während der Unterbrechung der Tour standen sich die beiden für ihre offensive Spielweise bekannten Akteure gegenüber - in Kitzbühel bei "Thiem´s 7". Hier konnte Thiem in der Gruppenphase obsiegen, musste sich dann im Endspiel aber dem 23-Jährigen geschlagen geben.

Sollte Thiem auch diese Hürde meistern, so könnte im Halbfinale mit Daniil Medvedev der nächste Russe warten. Den 24-Jährigen hatte der Lichtenwörther zuletzt in der Vorschlussrunde der US Open in beeindruckender Manier entzaubert. Und so könnte es eben zum Traumfinale kommen, zum Duell der Nummer eins gegen die Nummer zwei des Turniers, zur Neuauflage des Australian-Open-Endspiels: Zum Aufeinandertreffen von Dominic Thiem und Novak Djokovic.

