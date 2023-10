tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Auslosungs-Kracher – Thiem gegen Tsitsipas, Ofner gegen Zverev

Spektakulärer geht es kaum. Die Auslosung für die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle hat den beiden österreichischen Top-Spielern absolute Kracher für die erste Runde beschert. Dominic Thiem trifft auf Stefanos Tsitsipas, während Sebastian Ofner es mit Alexander Zverev zu tun bekommt

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 21.10.2023, 13:31 Uhr

© GEPA Pictures Sebastian Ofner und Dominic Thiem erwischten absolute Hammer-Lose zum Auftakt bei den Erste Bank Open.

Das werden schon ab der ersten Runde absolute Festspiele in der Wiener Stadthalle für die österreichischen Tennisfans. Der Lichtenwörther Dominic Thiem bekommt für seine knapp erlittene 5-Satz-Niederlage in Wimbledon gegen den an Position 4 geführten Griechen Stefanos Tsitsipas die Chance zur Revanche.

Nicht weniger schwer die Aufgabe für den Steirer Sebastian Ofner. Die aktuelle Nr. 1 Österreichs sieht sich dem deutschen Olympiasieger Alexander Zverev gegenüber, der 2021 bei den Erste Bank Open triumphieren konnte.

Auch für die beiden topgesetzten Spieler hält die Auslosung keine leichten Gegner bereit. Der topgesetzte Titelverteidiger Daniil Medvedev spielt zum Auftakt gegen den talentierten Franzosen Arthur Fils, der in dieser Woche beim ATP-Turnier in Antwerpen groß aufspielt und bereits im Halbfinale steht. Der an Nr. 2 gelistete Südtiroler Jannik Sinner wird sich mit US-Youngster Ben Shelton messen, der gerade in Tokio sein erstes Finale auf der ATP-Tour erreicht hat.

Mit Daniel Altmaier trifft der zweite deutsche Davis-Cup-Spieler im Feld auf den Franzosen Gael Monfils.

Im TV werden die Erste Bank Open in Österreich auf Servus TV übertragen.

Hier das Einzel-Tableau aus Wien