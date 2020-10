tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Bedene, Pospisil, Gombos und Balasz schaffen Qualifikation

Auch die letzten freien Plätze im Hauptfeld der am Montag startenden Erste Bank Open sind vergeben. Aljaz Bedene, Vasek Pospisil, Norbert Gombos und Attila Balasz schafften am Sonntag die Qualifikation.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 25.10.2020, 19:30 Uhr

Aljaz Bedene schaffte die Qualifikation für das Hauptfeld der Erste Bank Open

Von Michael Rothschädl aus der Wiener Stadthalle

Gleich zwei der vier Qualifikanten wurden am Samstag noch zum Österreicher-Schreck. Aljaz Bedene ließ am Nachmittag David Pichler nicht den Hauch einer Chance, auch Vasek Pospisil hatte mit Alex Erler nach verlorenem Auftaktsatz keine allzu großen Probleme. In der zweiten und finalen Qualifikationsrunde mussten die beiden da schon härter kämpfen, Aljaz Bedene lieferte sich im ersten Match des Tages einen heißen Tanz mit dem Italiener Lorenzo Sonego, zog schließlich aber doch mit 6:2, 4:6 und 7:5 ins Hauptfeld ein.

Selbiges gilt für Vasek Pospisil, der einen engen Auftaktsatz gegen Jason Jung gewinnen konnte, zwar zwischenzeitlich den Satzausgleich hinnehmen musste, sich aber schließlich mit 6:3 im Entscheidungssatz durchsetzen konnte. Dabei konnte sich der Kanadier außerdem über die leichte verbale Unterstützung einiger weniger Tennisfans in der Wiener Stadthalle freuen, die in diesem Match eher dem Kanadier wohlgesinnt war.

Rublev, Shapovalov am Montag

Ohne Fan-Untestützung gingen unterdessen die Matches auf dem zweiten Court des ATP-Events über die Bühne. Hier feierte Norbert Gombos zum Start in den Spieltag einen umkämpften Drei-Satz-Sieg gegen Vitaliy Sachko. Auch Attila Balasz darf sich über einen Platz im Hauptfeld freuen, der Ungar hielt sich mit dem Doppelspezialisten Bruno Suares nicht besonders lange auf.

Am Montag starten die Erste Bank Open mit dem Hauptfeld, unter anderem werden Dennis Novak, Jurij Rodionov, Andrey Rublev und Denis Shapovalov ins Turniergeschehen einsteigen.

