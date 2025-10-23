tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Berrettini gewinnt Marathon gegen Norrie

Matteo Berrettini hat sich mit einem 7:6 (6), 6:7 (9) und 6:4 gegen Cameron Norrie einen Platz im Viertelfinale der Erste Bank Open 2025 gesichert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 23.10.2025, 15:48 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Matteo Berrettini steht in Wien im Viertelfinale

Was für ein Auftakt für den Donnerstag in der Wiener Stadthalle bei den Erste Bank Open 2025! Mehr als drei Stunden lang, exakt 195 Minuten lang, lieferten sich Matteo Berrettini und Cameron Norrie ein Duell auf Augenhöhe. Und am Ende war es der Italiener, der sich mit 7:6 (6), 6:7 (9) und 6:4 durchsetzen konnte.

Dabei erwischte Norrie den besseren Start, führte im ersten Satz schnell mit 4:1. Aber Berrettini kämpfte sich zurück, gewann den ersten Akt im Tiebreak. Und hatte im zweiten eben da schon einen Matchball. Aber Cameron Norrie hatte Lust auf noch mehr Tennis. In der Entscheidung musste der Linkshänder aber im neunten Spiel seinen Aufschlag abgeben. Und Matteo Berrettini servierte sicher zum Einzug in das Viertelfinale aus. Dort geht es gegen Alex de Minaur, der bereits gestern gegen Filip Misolic gewonnen hatte.

Italienisches Quartett im Viertelfinale?

In den noch anstehenden vier Matches muss nun zunächst Daniil Medvedev gegen Corentin Moutet ran. Danach trifft Alexander Zverev auf Matteo Arnaldi. Arnaldi könnte da sicherstellen, dass drei Italiener im Viertelfinale von Wien 2025 stehen. Denn es folgt ja die Partie zwischen Jannik Sinner und Flavio Cobolli.

Damit nicht genug: Am Abend könnte Lorenzo Musetti für ein azurblaues Quartett in der Runde der letzten acht sorgen. Musetti, der ja noch um einen Platz bei den ATP Finals kämpft, spielt gegen Tomas Martin Etcheverry.

Hier das Einzel-Tableau in Wien