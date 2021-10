tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Best-of-three-Tiebreak-Battle! Norrie, Garin und Opelka komplettieren Teilnehmerfeld

Das Starterfeld für die Premiere von Red Bull BassLine ist komplett. Indian-Wells-Champion Cameron Norrie, Cristian Garin und Reilly Opelka schlagen zusammen mit Top-Ten-Star Stefanos Tsitsipas, Überflieger Carlos Alcaraz, Routinier Feliciano Lopez sowie den Lokalmatadoren Dennis Novak und Jurij Rodionov am heutigen Freitag ab 18.30 Uhr bei dieser spektakulären "Best-of-three"-Tiebreak-Battle im Tenniszelt am Platz des Wiener Eislauf-Vereins am Heumarkt auf.

von PM

zuletzt bearbeitet: 22.10.2021, 11:36 Uhr

Cameron Norrie schlägt heute am Wiener Heumarkt auf

Es ist alles angerichtet für die Eröffnungsshow im Rahmen der Erste Bank Open - und das Line Up von Red Bull BassLine hat es wahrlich in sich! Mit Cameron Norrie ist auch der Mann der Stunde mit dabei - der Brite mit aktueller Weltranglistenposition 16 hat sich am vergangenen Wochenende beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells seinen zweiten Saisontitel nach Los Cabos (MEX) geholt und stand heuer auf der ATP-Tour insgesamt bereits in sechs Endspielen.

Während der Chilene Cristian Garin, der in der laufenden Saison sein Heimturnier in Santiago gewonnen hat, auf seine Kämpferqualitäten setzt, sind die Kanonenaufschläge die stärksten Waffen von US-Boy Reilly Opelka. Kurz: Das Feld von Red Bull Bass Line bietet eine perfekte Mischung völlig konträrer Spielanlagen.

Erste große Show in Wien

Was erwartet die Besucher bei Red Bull BassLine? Ein Event, bei dem es nicht nur Schlag auf Schlag geht, sondern Tennis auch völlig neu präsentiert wird. Das Turnier ist interaktiv, der Schiedsrichter entfällt - sollte es notwendig sein, entscheiden die Spieler selbst. Ein Moderator wird zwischen den Punkten Interviews mit den Spielern auf dem Court führen oder Expertenstimmen der weiteren Teilnehmer in der Athletenzone einfangen. Dabei heizt ein DJ den Fans in der Halle auch während der Ballwechsel ein. Und die Aufgabe der Linienrichter wird durch das "Electronic Line Calling" abgedeckt.

Red Bull BassLine kann am Freitag, 22. Oktober 2021, ab 18:20 Uhr live bei Red Bull TV gestreamt werden. Karten gibt es zudem an den Kassen vor Ort zum Verkauf.