Erste Bank Open: Borna Coric schlägt Hubert Hurkacz nach großem Kampf

Borna Coric hat sich am Freitagabend für die Vorschlussrunde der Erste Bank Open in Wien qualifiziert. Der Kroate schlug Hubert Hurkacz in einer mitreißenden Viertelfinalpartie mit 6:4, 6:7 (2) und 7:6 (5).

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2022, 21:28 Uhr

© GEPA pictures Borna Coric steht im Wien-Halbfinale

Der dritte Halbfinalist des diesjährigen Erste Bank Open in Wien heißt Borna Coric: Der 25-jährige Kroate setzte sich in einem großartigen Viertelfinale gegen Hubert Hurkacz mit 6:4, 6:7 (2) und 7:6 (5) durch und stellte im direkten Vergleich mit dem Polen somit auf 2:1.

Hurkacz und Coric boten den 9.500 Zuschauern in der ausverkauften Wiener Stadthalle ein großes Spektakel und sorgten für zahlreiche Highlights. Unter anderem war der Weltranglistenelfte aus Polen im zweiten Satz mit einem Half-Volley-Tweener erfolgreich. Letztlich setzte sich aber der Kroate - wie bereits am Vortag gegen Stefanos Tsitsipas - im Tiebreak des dritten Satzes durch.

Coric trifft im Halbfinale auf den Gewinner der Partie zwischen Denis Shapovalov und Dan Evans. Das erste Semifinale werden Daniil Medvedev und Grigor Dimitrov bestreiten.

