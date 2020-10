tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Cristian Garin schlägt Stan Wawrinka - Zweitrundenduell mit Dominic Thiem

Der Zweitrundengegner von Dominic Thiem bei den Erste Bank Open heißt Cristian Garin. Der Chilene besiegte Stan Wawrinka zum Auftakt mit 6:4, 6:7 (9) und 6:3.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.10.2020, 22:47 Uhr

© GEPA Cristian Garin trifft in der zweiten Runde auf Dominic Thiem

Kurz nachdem Dominic Thiem sein Erstrundenmatch bei den Erste Bank Open in Wien beendet hatte, betraten Cristian Garin und Stan Wawrinka den Center Court in der österreichischen Bundeshauptstadt. Ermittelt werden sollte in diesem Match der kommende Gegner des Titelverteidigers aus Lichtenwörth.

Garin startete stark und nahm Wawrinka früh den Aufschlag ab - dieses Break reichte dem Weltranglisten-22., um den ersten Satz einzutüten. Im zweiten Durchgang vergab "Stan the man" zunächst bei 5:4 drei Satzbälle, im Tiebreak setzte sich der Schweizer dann allerdings mit 11:9 durch und schickte das Match in einen entscheidenden dritten Satz.

Dimitrov nimmt Khachanov raus

In diesem gelang Garin erneut ein frühes Break. Und wie auch schon in Abschnitt eins reichte das dem 24-Jährigen aus, um den Satz und somit auch das Match zu gewinnen. 6:4, 6:7 (9) und 6:3 lautete der Endstand aus Sicht des Südamerikaners - am Donnerstag trifft Garin nun auf Lokalmatador Dominic Thiem.

Bereits einige Stunden zuvor hatte sich Grigor Dimitrov in einer ebenfalls mit Spannung erwarteten Partie in zwei engen Durchgängen gegen Karen Khachanov behauptet. Zudem lösten neben Thiem und Djokovic auch Hubert Hurkacz, Lorenzo Sonego und Dan Evans ihr Ticket für die zweite Runde.

