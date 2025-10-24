tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: De Minaur stürmt gegen müden Berrettini ins Halbfinale

Alex de Minaur ist mit einem sicheren 6:1 und 7:6 (4) gegen Matteo Berrettini als erster Spieler in das Halbfinale der Erste Bank Open 2025 eingezogen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 24.10.2025, 15:29 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Jürgen Hasenkopf Alex de Minaur steht in Wien im Halbfinale

Wenn man gegen Alex de Minaur (noch dazu im ausgeruhten Zustand) auf einen Tenniscourt geht, dann sollte man bitte höchstselbst in bester Verfassung sein. Und nicht so, wie Matteo Berrettini, am Vortag einen Marathon bestritten haben, der mehr als drei Stunden in Anspruch genommen hat. Und so war auch Cameron Norrie, der Berrettini gestern derart gequält hat, dafür mitverantwortlich, dass Alex de Minaur beim 6:1 und 7:6 (4) bis zur absoluten Endphase relativ leichtes Spiel hatte.

Hoffnung für Berrettini keimte im Verlauf des zweiten Satzes dennoch auf. Da schaffte es der Italiener, ein frühes Break sofort wieder aufzuholen. Aber der australische “Demon” ließ sich zunächst nicht aus der Ruhe bringen, auch wenn Berrettini beim Stand von 3:5 mit eigenem Aufschlag den ersten Matchball noch abwehren konnte. Im nächsten Spiel aber vergab de Minaur einen einfachen Volley, bescherte Berrettini einen Breakball. Den dieser auch nutzte. Und sich souverän ins Tiebreak spielte.

Die Kurzentscheidung lief dann von Beginn an in Richtung des Favoriten, der die Punkte aus Wien ja gut gebrauchen kann. Schließlich ist Alex de Minaur auf dem besten Weg, sich für die ATP Finals zu qualifizieren. Mit dem 7:4 im Tiebreak ist er diesem Ziel wieder einen Schritte näher gekommen.

De Minaur gegen Sinner oder Bublik

Der nächste Gegener von de Minaur wird im dritten Match des Freitags in Wien ermittelt. Da treffen Turnierfavorit Jannik Sinner und Alexander Bublik aufeinander. Zum vierten Mal in dieser Saison. In Roland-Garros und bei den US Open konnte sich ja der Weltranglisten-Zweite durchsetzen, auf dem Rasen von halleWestfalen gewann Alexander Bublik nicht nur gegen Sinner, sondern in weiterer Folge auch gleich das gesamte Turnier.

In der unteren Hälfte spielt zunächst Alexander Zverev gegen Tallon Griekspoor. Der Deutsche führt im Head-to-Head mit 8:2. Den Abschluss des Tages werden nicht vor 20:15 Uhr Lorenzo Musetti und Corentin Moutet liefern.

Hier das Einzel-Tableau in Wien



