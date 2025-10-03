tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Dein Moment am Rathausplatz

Von 16.–19. Oktober 2025 heißt es wieder: Magic Moments in the City presented by Erste Bank! Auf sechs Mini-Courts direkt am Rathausplatz treffen 128 Teilnehmer:innen in einem einzigartigen Turnier aufeinander – vor einer Kulisse, die es so nur in Wien gibt.

von PM

zuletzt bearbeitet: 03.10.2025, 09:55 Uhr

© Erste Bank Open Der Wiener Rathausplatz wird wieder zur Tennisarena

Egal ob Hobbyspieler oder ambitionierter Clubspieler: Mit kurzen Schlägern und Softbällen steht Spaß und Dynamik im Vordergrund. Dazu sorgen Musik, Foodtrucks und eine entspannte Atmosphäre für ein echtes City-Highlight.

Auf den Sieger oder die Siegerin wartet ein ganz besonderer Preis: 2 VIP-Tickets für das Finale der Erste Bank Open 2025!

Alle Teilnehmer:innen dürfen sich außerdem über Gratistickets für die Marx Halle, die neue zweite Match-Location der Erste Bank Open, freuen.

👉 Melde dich jetzt an und sichere dir deinen Platz im Turnier und komm zum Touch-Tennis am Rathausplatz #glaubandich!

Hier geht´s zur Anmeldung!