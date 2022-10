tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Denis Shapovalov komplettiert Halbfinale in Wien

Denis Shapovalov hat mit einem Zweisatzerfolg über Dan Evans am späten Freitagabend als letzter Spieler sein Halbfinalticket bei den Erste Bank Open in Wien gelöst.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.10.2022, 23:11 Uhr

© GEPA pictures Denis Shapovalov durfte am späten Freitagabend jubeln

Denis Shapovalov steht bei den Erste Bank Open in Wien im Halbfinale: Der Kanadier schlug Dan Evans in einer einseitigen Viertelfinalpartie klar mit 6:3 und 6:3 und qualifizierte sich somit als vierter und letzter Spieler für die Vorschlussrunde des ATP-500-Events in der österreichischen Bundeshauptstadt.

Shapovalov, dem vor Beginn der diesjährigen Ausgabe in Wien noch kein Matcherfolg gelungen war, zeigte gegen Evans eine starke Leistung und ließ in der nach wie vor gut gefüllten Wiener Stadthalle zu keinem Zeitpunkt Zweifel über den Ausgang der Begegnung aufkommen. Nach etwas weniger als 100 Minuten Spielzeit verwandelte er seinen zweiten Matchball zum 6:3 und 6:3-Sieg.

Im Halbfinale bekommt es Shapovalov am Samstag mit Borna Coric zu tun. Der Kroate hatte sich zuvor in einer großartigen Partie gegen Hubert Hurkacz behauptet. Das erste Semifinale werden Daniil Medvedev und Grigor Dimitrov bestreiten.

