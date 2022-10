tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Denis Shapovalov schlägt Borna Coric und steht im Endspiel

Denis Shapovalov hat sich mit einem Zweisatzerfolg über Borna Coric für das Finale der Erste Bank Open in Wien qualifiziert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.10.2022, 17:25 Uhr

© GEPA pictures Denis Shapovalov schlug Borna Coric in zwei Sätzen

Denis Shapovalov steht bei den Erste Bank Open in Wien im Endspiel. In der Vorschlussrunde behielt der Kanadier gegen Borna Coric mit 7:6 (4) und 6:0 die Oberhand. Am Sonntag hat der Weltranglisten-19. somit die Chance, seinen ersten Saisontitel einzufahren.

Die Begegnung zwischen Shapovalov und Coric begann äußerst ausgeglichen, folgerichtig musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. In diesem konnte sich der Kanadier knapp behaupten, per Ass sicherte sich Shapovalov die Kurzentscheidung mit 7:4.

Coric bricht ein

Danach musste Coric, der sowohl gegen Stefanos Tsitsipas als auch gegen Hubert Hurkacz im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hatte, den Strapazen der Vortage Tribut zollen. Shapovalov hingegen zeigte starkes Tennis und fixierte nach rund 90 Minuten den letztlich ungefährdeten 7:6 (4) und 6:0-Erfolg.

Im Endspiel bekommt es Shapovalov am Sonntag um 14:00 Uhr mit Daniil Medvedev zu tun. Die Nummer eins des Turniers hatte sich im ersten Halbfinale des Tages gegen Grigor Dimitrov in zwei Sätzen behauptet.

