Erste Bank Open: Der Rücken – Tsitsipas sagt Teilnahme ab

Stefanos Tsitsipas muss sich aufgrund einer Rückenverletzung spontan vom Hauptfeld des ATP-500-Turnier in Wien zurückziehen. 

Stefanos Tsitsipas sagt verletzungsbedingt seinen Start bei den Erste Bank Open ab
Rücken-Operation – ja oder nein? Laut Medienberichten wurde der Grieche bereits im September operiert, Tsitsipas selber dementierte das. Beim Six Kings Slam schlug der 27-Jährige (wenn auch angeschlagen) auf, bei den Erste Bank Open in Wien muss der Grieche nun aufgrund einer Verletzung am Rücken zurückziehen. 

Eigentlich hätte Tsitsipas heute gegen 17:30 Uhr den Center Court der Wiener Stadthalle betreten sollen. Das macht nun Lucky Loser Hamad Medjedovic, der den ehemaligen Weltranglistendritten ersetzt. Gegner Lorenzo Musetti beliebt aber bestehen. 

Dienstag
21.10.2025, 17:15 Uhr
