tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Dominic Thiem - "Ein richtig emotionaler Abend"

Dominic Thiem versetzte das österreichische Tennispublikum am Dienstag mit seinem Comeback-Sieg gegen Tommy Paul in Ekstase. Nach dem Match ließ der 29-Jährige seinen Emotionen freien Lauf.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.10.2022, 22:39 Uhr

© GEPA pictures Große Emotionen bei Dominic Thiem

von Nikolaus Fink aus der Wiener Stadthalle

Und plötzlich gab es kein Halten mehr. Spätestens, als Dominic Thiem im dritten Satz das Rebreak zum 4:5 gelang, verwandelte sich die Wiener Stadthalle in ein absolutes Tollhaus. Doch zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, zu welcher Gefühlexplosion es rund 20 Minuten später kommen würde.

Denn das Drehbuch war an diesem Dienstagabend noch nicht zu Ende geschrieben: Thiem wehrte im Tiebreak zwei Matchbälle des groß aufspielenden Tommy Paul ab und siegte nach fast drei Stunden Spielzeit doch noch mit 2:6, 7:6 (2) und 7:6 (6). Völlig egal war es da schon, dass Thiem katastrophal gestartet war. Völlig egal, dass Paul über weite Strecken des Matches der bessere Spieler war. Und auch völlig egal, dass der US-Amerikaner am Ende neun Punkte mehr (112 zu 103) machte als Thiem.

Thiem: "Ohne das Publikum hätte ich die Partie nie gewonnen"

"Ohne das Publikum hätte ich die Partie heute nie gewonnen. Es war eine unglaubliche Stimmung, eine unglaubliche Energie", meinte Thiem nach dem Match in der Pressekonferenz. "Erstens einmal war es ein richtig emotionaler Abend und zweitens auch irgendwie eine spezielle Partie. Ich war gefüht die ganze Zeit der ein bisschen schwächere Spieler."

"Nach dem Titelgewinn war es hier die zweitwichtigste Partie", ordnete Thiem den Stellenwert des Sieges ein. Wie auch bei seinem Triumph vor drei Jahren fiel der ehemalige Weltranglistendritte nach dem verwandelten Matchball auf den Boden, sowohl Thiem als auch sein gesamtes Team ließen den Emotionen freien Lauf.

Thiem nähert sich seiner Bestform

"Ich habe mich sicher noch nie nach einem Erstrundensieg auf den Rücken gehaut", schmunzelte Thiem. "Das mache ich immer nur in speziellen Momenten." Wie etwa bei seinem US-Open-Triumph 2020, als sich der Niederösterreicher in New York seinen großen Lebenstraum erfüllte. Von einem Major-Titel ist Thiem aktuell noch weit entfernt, die Tendenz darf die österreichischen Tennisfans jedoch zuversichtlich stimmen.

Die nächste Standortbestimung könnte es für Thiem am Donnerstag im Achtelfinale gegen Daniil Medvedvev, seines Zeichens immerhin US-Open-Sieger von 2021 und ehemaliger Weltranglistenerster, geben. Sollte der Russe gegen Nikoloz Basilashvili gewinnen, käme Thiem in den Genuss dieser "Belohnung": "Ich werde wieder auf das Publikum, diese Energie hoffen."

+++ Alle Matches live bei ServusTV und ServusTV On +++

Hier das Einzel-Tableau in Wien