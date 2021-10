tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Jannik Sinner nach Erfolg über Casper Ruud in Halbfinale und Top-10!

Jannik Sinner hat sich mit seinem Viertelfinalerfolg bei den Erste Bank Open über Casper Ruud unter die besten Zehn der ATP-Charts gespielt. Im Halbfinale trifft der Südtiroler nun auf den Überraschungsmann Frances Tiafoe.

zuletzt bearbeitet: 30.10.2021, 08:55 Uhr

Jannik Sinner steht in Wien im Halbfinale

"Wir haben beide nicht so gut gespielt, es war nicht so viel Rhythmus. Ich hab besser aufgeschlagen als er. Das hat mir die Chancen gegeben, ihn öfters zu breaken", meinte Jannik Sinner - durchaus bescheiden - nach seinem Viertelfinalerfolg über Casper Ruud. Tatsächlich hatte der Südtiroler insbesondere Ende des ersten, Anfang des zweiten Satzes eine schier unfassbare Performance gezeigt, aus einem 4:5-Rückstand eine 7:5 und 4:0-Führung gemacht. Und diese schlussendlich sicher zum Zwei-Satz-Erfolg transportiert.

Damit ist es für den Italiener nach seinem Sieg beim ATP-250-Event von Antwerpen der bereits siebente Erfolg auf der ATP-Tour in Serie, seit seinem Ausscheiden in Indian Wells hat der Südtiroler zudem keinen Satz abgegeben. Das schlägt sich auch in der Weltrangliste nieder, Sinner wird am Montag erstmals unter den besten Zehn der ATP-Charts geführt werden. Und das mit gerade einmal 20 Jahren. Auch im Race nach Turin redet der Debütant in den Top-10 nun ein kräftiges Wörtchen mit, derzeit wird Sinner auf Rang acht geführt - und wäre damit qualifiziert.

Ein Erfolg im Halbfinale von Wien würde die Ausgangslage für Sinner natürlich zusätzlich verbessern, der Südtiroler bekommt es in der Vorschlussrunde mit Überraschungsmann Frances Tiafoe zu tun, der am Samstagabend gegen Diego Schwartzman in einem kuriosen Match die Oberhand behalten hatte. Der US-Amerikaner hatte sich aus der Qualifikation ins Halbfinale gespielt und auf dem Weg dorthin auch Stefanos Tsitsipas aus dem Weg geräumt. Sinner und Tiafoe bestreiten das zweite Halbfinale nach 14:00 Uhr. Zuerst geben sich Alexander Zverev und Carlos Alcaraz in der Wiener Stadthalle die Ehre.

