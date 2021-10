tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Jannik Sinner zu stark für Dennis Novak

Jannik Sinner ist bei den Erste Bank Open 2021 in das Viertelfinale eingezogen. Der 20-jährige Südtiroler gewann gegen Lokalmatador Dennis Novak mit 6:4 und 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2021, 18:30 Uhr

© GEPA Pictures Jannik Sinner steht auch in Wien im Viertelfinale

Feuer mit Feuer bekämpfen - das schien die Idee von Dennis Novak im zweiten Match auf dem Center Court in der Wiener Stadthalle am Donnerstagnachmittag zu sein. Der Österreicher schlug gegen Jannik Sinner von Beginn an ein hohes Tempo an, überraschte den Italiener mit schnellen Bällen in dessen Vorhand. Und Sinner zeigte Wirkung, musste etwa bei seinem dritten Aufschlagspiel zwei Breakbälle abwehren. Wenige Minuten später war es der Favorit aus Südtirol, der seine zweite Möglichkeit im siebten Spiel nutzte und nach 39 Minuten schließlich zum 6:4 ausservierte.

In Runde eins hatte Sinner gegen Reilly Opelka erstaunlich glatt mit 6:4 und 6:2 gewonnen, Novak bezwang Sinners Landsmann Gianluca Mager zweimal im Tiebreak.

Der zweite Durchgang begann für Lokalmatador Novak dann denkbar ungünstig, er musste gleich sein erstes Aufschlagspiel abgeben. Aber: Sinner leistete sich unmittelbar im Anschluss ein paar Fehler, Novak kam zur Chance zum Ausgleich. Die Sinner aber abwehrte. Das erneute Break zum 3:0 besiegelte das Schicksal des einzigen Österreichers im Tableau dann. Nach einer Spielzeit von etwas mehr als 75 Minuten machte Sinner dem Treiben ein Ende, servierte zum 6:2 aus.

Schwartzman schlägt Monfils

Im Viertelfinale wird es Jannik Sinner entweder mit Casper Ruud oder seinem Landsmann Lorenzo Sonego zu tun bekommen. Und zwar am fortgeschrittenen Freitagabend. Dieses Match wurde als das letzte der vier Viertelfinali terminiert.

Im ersten Match des Tages in der Stadthalle hatte sich Diego Schwartzman gegen Gael Monfils in drei Sätzen behauptet, der Argentinier trifft am Freitag im Viertelfinale entweder auf Turnierfavorit Stefanos Tsitsipas oder Frances Tiafoe.

Hier das Einzel-Tableau in Wien