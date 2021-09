tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Jürgen Melzer im Doppel mit Alexander Zverev am Start

Das hört sich nach einem großartigen Abschied an: Jürgen Melzer wird bei den Erste Bank Open vom 25. bis 31. Oktober 2021 an der Seite von Alexander Zverev im Doppel aufgeigen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.09.2021, 22:38 Uhr

© GEPA Pictures Jürgen Melzer legt in der Wiener Stadthalle noch einmal die Tennissachen an

Jürgen Melzer will es noch ein letztes Mal wissen: Die österreichische Legende tritt bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle noch einmal im Doppel an. Und das gemeinsam mit Alexander Zverev, der deutschen Nummer eins. Damit bekommt Melzer noch einmal den ganz großen Auftritt, der eigentlich schon für die US Open geplant war - der Paarlauf mit Jo-Wilfried Tsonga kam aufgrund der Absage des Franzosen allerdings nicht zustande. Mit dem Australier Marc Polmans kam das Aus in Runde eins.

Mit deutschen Partnern hat Jürgen Melzer gute Erfahrungen gemacht, vor allem natürlich mit einem: Philipp Petzschner. Melzer/Petzschner konnten zwei Grand-Slam-Titel holen, 2010 in Wimbledon, ein Jahr später dann in New York City.

Melzer gegen Zverev siegreich

In der aktuellen ATP-Weltrangliste liegt Melzer immer noch an Position 29, den letzten Auftritt gab es beim ATP-Challenger-Turnier in Tulln gemeinsam mit Bruder Gerald. Dort kam das Aus gegen die späteren Turniersieger Dustin Brown und Andrea Vavassori.

Gegen seinen Wiener Partner Zverev hat Jürgen Melzer übrigens ein einziges Match im Einzel bestritten. Und das war bemerkenswert: 2014 in München ließ der Routinier dem damals erst 16-Jährigen nur drei Spiele.