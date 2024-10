tennisnet.com › ATP › Erste Bank Open Wien

Erste Bank Open: Karen Khachanov auch in Wien im Endspiel

Karen Khachanov (Nr. 24) steht auch bei den Erste Bank Open in Wien im Finale. Er schlug Alex de Minaur in zwei Sätzen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 26.10.2024, 19:01 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Karen Khachanov

Khachanov bleibt in Spätform im Tennisjahr 2024. Der Mann aus Russland hat es auch bei den Erste Bank Open in Wien ins Endspiel geschafft - nach einem 6:2, 6:4-Sieg gegen den Weltranglisten-Zehnten Alex de Minaur.

Khachanov hatte zuletzt erst das ATP-Turnier in Almaty für sich entschieden. Und spielt auch in Wien groß auf. Gegen de Minaur gelang ihm direkt zu Beginn ein Break, am Ende des ersten Satzes holte er sich ein zweites. Und im zweiten Durchgang schlug er beim 2:2 mit einem Doppelbreak zu. Beeindruckend: Khachanov ließ im gesamten Match keinen Breakball gegen sich zu, erst am Ende beim Ausservieren gelang Minaur, dem alten Kämpfer, ein Rebreak. Am Ende aber servierte Khachanov doch noch aus.

Im Finale trifft Khachanov auf Jack Draper - der Brite hatte zuvor gegen Lorenzo Musetti gesiegt.

Khachanov spielt damit um seinen insgesamt achten Titel auf der ATP-Tour und den dritten in diesem Jahr. Zu Beginn der Saison hatte er in Doha gewonnen.

Für de Minaur ist die Halbfinalniederlage ein Rückschlag in Sachen Qualifikation für die ATP Finals. Er steht im Liveranking auf Platz 9 und braucht damit noch einige Punkte beim Masters-Turnier in Paris in der kommenden Woche.